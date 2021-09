Spojené státy eskalují sankční režim proti Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210923/spojene-staty-eskaluji-sankcni-rezim-proti-rusku-15927076.html

Dodatek navržený kalifornským demokratem Bradem Shermanem byl schválen včera. Podle webových stránek Kongresu předepisuje „uvalit sankce, které zakazují Američanům nákup a prodej nově vydaného státního dluhu Ruska na primárním a sekundárním trhu“. Novela rovněž ukládá národním zpravodajským službám analyzovat zahraniční zásahy po každých střednědobých a prezidentských volbách v USA a nařizuje prezidentovi, aby po přezkoumání zpravodajských údajů rozhodl, zda sankce prodlouží nebo zruší.Jak vysvětluje agentura Bloomberg v souvislosti s přijetím dodatku, opatření týkající se státního dluhu obchodovaného na sekundárním trhu jsou důkazem „eskalace sankčního režimu“. V souladu s textem dodatku se zákaz zaměří na dluhopisy vydané Centrální bankou Ruské federace, Fondem národního bohatství Ruska a státní pokladnou v jakékoli měně se splatností delší než 14 dní. USA již dříve vyhlásily sankce, podle nichž měly americké finanční instituce od 14. července zakázáno nakupovat ruské vládní dluhopisy při primárním umístění, ale na sekundární umístění se to nevztahovalo.Očekává se, že návrh obranného rozpočtu bude sněmovnou schválen tento týden, poté půjde do Senátu. Ohledně perspektiv rozpočtu v Senátu v jeho současné podobě stále není jasno.Ruský ministr financí Anton Siluanov již dříve prohlásil, že ruský státní dluh je jedním z nejspolehlivějších a nejméně rizikových na světě, poptávka po něm zůstane vysoká i přes sankce USA, které připravují o zisk americké finanční instituce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

