Svatební událost roku v tichosti, detaily ale známe. Plekanec a Šafařová jsou konečně manželé

„Ty a já napořád… Just married…“ uvedl Plekanec v popisku ke krásnému snímku s Lucíí na pozadí vody.Skoro stejná slova dodala ke svému statusu i známá tenistka.Server Express ale přišel s větším množstvím informací o svatební události roku.Z publikace vyplývá, že Tomáš a Lucie manželství uzavřeli v prostorách jejich oblíbeného hotelu Endemit Boutique Hotel a Spa, který se nachází v obci Horní Bečva.Redakci Expresu se podařilo mluvit s jejich svatební koordinátorkou Blankou Červenákovou, která odtajnila pozadí svatby.„Já, když jsem se s nimi poprvé slyšela, tak jsem nevěděla, kdo jsou,“ prozradila majitelka agentury Svatby s příběhem, kterou prý manželům doporučila nevěstina družička.„Ta mě zažila na několika svatbách a řekla jim, aby oslovili mě, pokud to chtějí mít dokonalé. Já se snažím lidi učit, aby měli svatbu takovou, jakou chtějí oni a musím říct, že s Luckou a Tomem to byla jízda. Kromě mlčenlivosti byli ale jako každý jiný pár,“ uvedla.Podotýká se, že kvůli svému závazku o mlčenlivosti nechce být konkrétnější.Podle jejích slov v agentuře se báli, že se to neutají.„Drželi jsme to rok a něco v tajnosti, měli jsme i jiné lokace a plány, měnilo se to ale kvůli prostředí a covidu. Jejich přáním nakonec bylo mít svatbu v hotelu Endemit a měli jsme radost, že se nám svatbu podařilo utajit. Za to jsme vděční,“ zdůraznila Červenáková.V publikaci nechybí zmínka o tom, že sportovci dali přednost hotelu, do kterého se rádi pravidelně vrací. Ten kromě malebné přírody a luxusního wellnessu nabízí i mnoho sportovních aktivit.Připomeňme, že Tomáš Plekanec je hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladno.Sportovec se v roce 2011 oženil se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. V tomto manželství se jim narodili synové Matyáš a Adam. V roce 2018 se manželé rozešli a Plekanec zveřejnil svůj vztah s tenistkou Lucií Šafářovou. Před Vánocemi 2019 se jim narodila dcera Leontýna.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

