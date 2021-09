https://cz.sputniknews.com/20210923/turow-misto-zvysovani-platu-lekarum-obrovska-pokuta-za-odmitnuti-zastavit-tezbu-uhli-15926751.html

Turów: místo zvyšování platů lékařům obrovská pokuta za odmítnutí zastavit těžbu uhlí

Paweł Pomian, člen představenstva polského ekologického sdružení EKO-UNIA, zkritizoval reakci polské vlády na největší každodenní pokutu v historii EU, která... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

V souladu s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie v Lucembursku byla v souvislosti s nedodržením rozhodnutí o uzavření dolu v Turówě, jak požadovaly české úřady, uložena Polsku obrovská pokuta: každý den musí zaplatit 500 tisíc eur, tedy asi 2,3 milionu zlotých. Češi požadovali více - 5 milionů eur za každý den provozu dolu. Ale této žádosti nebylo vyhověno. Přesto je pokuta uložená soudem EU nebývale vysoká.Předseda vlády Mateusz Morawiecki se o rozhodnutí soudu EU tvrdě vyjádřil, označil ho za extrémně agresivní a zhoubné a dodal, že Polsko využije právnické a další možnosti, aby dokázalo, že je absolutně „nepřiměřené“.Tiskový mluvčí vlády Piotr Müller prohlásil, že Polsko nehodlá důl zavřít, protože zastavení prací by ohrozilo stabilitu polského systému zásobování energií.„Je načase, aby veřejnost povolala politiky k odpovědnosti“Zastánci uzavření komplexu Turów ve městě Bogatynia v Dolnoslezském vojvodství se již mnoho let snaží dokázat, že důl, který se nachází na spojnici tří hranic (polské, německé a české), ohrožuje přístup k pitné vodě pro tisíce rodin na českém území a způsobuje pokles půdy, což může například znamenat zhroucení budov v německém městě Žitava (něm. Zittau).Paweł Pomian se obává, že pokud se polská vláda bude vyhýbat placení pokuty, může dojít k omezení financování Polska jako člena EU.Podle slov aktivisty „zástupci vládnoucí strany PIS nebo polské státní energetické skupiny PGE, které jako ‚vlastník‘ Turówa ignorovaly rozhodnutí soudu EU (přestat pracovat v dole - pozn. red.), by měli za tento konflikt zaplatit ze svých stranických prostředků“.„Význam komplexu Turów je přeceňován“Zdroj Sputniku nesouhlasí s tím, že podle polské vlády „uzavření Turówa bude mít negativní důsledky pro energetickou bezpečnost milionů Poláků a v širším smyslu pro celou Evropskou unii“.V komentáři k prohlášení europoslankyně Anny Zalewské ze strany PiS, která připomněla, že například v České republice se vedle komplexu Turów nachází komplex hnědouhelného dolu, který je pětkrát větší než polský, a také důl v Německu, který je desetkrát větší než ten polský, zdroj Sputniku radí věnovat pozornost specifické poloze Turówa - na křižovatce tří hranic.Předtím soud EU na žádost České republiky nařídil polské straně, aby okamžitě zastavila veškeré práce v dole, zatím je případ posuzován ve věci samé. Konečné rozhodnutí soudu EU v této záležitosti se očekává na jaře roku 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Martin Macháček Paňstwo je nějaké natvrdlé. Ať si zavedou své V1 a neotravují. 0

Červenáček Polský důl tedy zhoršuje situaci už tak špatnou kvůli okolním dolům. Turow je nyní přes 200 metrů hluboký a podle plánu se má dostat do hloubky přes 300 m. Spodní voda okolních vesnic řadu let klesá a nyní je níže o 64 metrů. Život bude zabezpečen pomocí cisteren nebo dálkového vodoteče; jak jinak. Vesnice/ČR budou jistě navíc žádat odškodnění. 🐸🐸🐸🐸 0

