Vědci zjistili, proč z Marsu zmizela voda

Výpočtem autoři dospěli k tomu, že míra ztráty těkavých látek přímo závisí na velikosti planety, takže Mars, který je menší než Země, nemohl dlouho zadržovat vodu, takže se na něm nemohly vyvinout složité formy života.Výzkum a analýza meteoritů na Marsu na dálku z 80. let ukazují, že Mars byl kdysi stejně bohatý na vodu jako Země. Orbitální sonda NASA Viking, následovaná pozemními rovery Curiosity a Perseverance, získala působivé obrazy marťanské krajiny s výmoly Velkých jezer, suchými říčními údolími a záplavovými kanály.Od té doby bylo navrženo mnoho možností, které vysvětlují, proč na Marsu zmizela voda. Vědci z Washington University v St. Louis spolu s kolegy z Velké Británie a Švýcarska se domnívají, že našli zásadní důvod. Mars je podle nich příliš malý na to, aby udržel velké množství vody.„O osudu Marsu bylo rozhodnuto od samého počátku,“ uvedl v tiskové zprávě univerzity Kun Wang, odborný asistent na katedře věd o Zemi a planetách. „Pravděpodobně existuje práh pro požadavky na velikost skalnatých planet, aby se na nich udržel dostatek vody pro život a deskovou tektoniku, a na Marsu není dostatečná hmotnost.“Autoři použili stabilní izotopy draslíku, prvku, který koreluje s těkavými sloučeninami v geochemických cyklech, včetně vody, k posouzení přítomnosti, obsahu a distribuce těkavých prvků v různých planetárních tělesech, včetně dvaceti marťanských meteoritů, jediných vzorků hornin rudé planety, které byly dosud k dispozici ke studiu. Autoři již dříve testovali tuto metodu na vzorcích hornin z Měsíce a asteroidů.Výsledky ukázaly, že během svého vzniku ztratil Mars více draslíku a dalších těkavých látek než Země, ale méně než Měsíc nebo asteroid Vesta. Vědci zjistili jasnou korelaci mezi velikostí tělesa a izotopickým složením draslíku.„Důvodem mnohem nižšího obsahu těkavých prvků a jejich sloučenin na diferencovaných planetách než u primitivních nediferencovaných meteoritů je dlouhodobá otázka,“ říká Katharina Loddersová, další účastnice studie, profesorka na Washington University. „Zjištění korelace mezi složením izotopů draslíku a gravitací planet je novým objevem s důležitými kvantitativními ukazateli toho, kdy a jak diferencované planety získávaly a ztrácely své těkavé látky.“Vědci se domnívají, že jejich zjištění jsou nezbytná pro hledání života na jiných planetách než na Marsu.„Existuje omezený rozsah velikostí planet, na kterých je dostatek vody pro vytvoření obyvatelného prostředí na povrchu,“ řekl Klaus Mezger, jeden ze spoluautorů studie z Geologického ústavu bernské univerzity. „Naše nálezy pomohou astronomům hledat obyvatelné exoplanety v jiných planetárních systémech.“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vědci zjistili, proč z Marsu zmizela voda

Pomocí nové metody izotopického výzkumu dospěli vědci k závěru, že dříve v horninách Marsu bylo mnohem více těkavých prvků, včetně vody, a pak o ně planeta přišla. Výsledky jsou publikovány v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.