Vodíková dálnice napříč střední Evropou: Plynárenské společnosti plánují nový projekt

Česká společnost Net4Gas publikovala na svých internetových stránkách zprávu týkající se možného vzniku nové „dálnice“ pro dopravu vodíku skrze střední Evropu... 23.09.2021, Sputnik Česká republika

„Společná iniciativa nazvaná Středoevropský vodíkový koridor se zaměřuje na rozvoj vodíkové „dálnice“ ve střední Evropě. Měla by sloužit pro přepravu vodíku z budoucích hlavních oblastí produkce na Ukrajině, která nabízí vynikající podmínky pro jeho masivní ekologickou produkci,“ stojí v tiskové zprávě společnosti, která byla publikována na jejích internetových stránkách. Nový koridor by prý umožnil, aby se k němu připojily společnosti vyrábějící vodík na území Česka a Slovenska.Zainteresovanými společnostmi jsou Eustream (slovenský provozovatel přenosové soustavy plynu), Provozovatel plynárenské přenosové soustavy Ukrajiny (Gas TSO of Ukraine), NET4GAS (český provozovatel přenosové soustavy plynu) a OGE (čelní německý provozovatel přenosové soustavy plynu).Tisková zpráva Net4Gas cituje Pawla Stanczaka, náměstka generálního ředitele pro rozvoj a transformaci Provozovatele plynárenské přenosové soustavy Ukrajiny, jenž uvedl, že je potřeba začít zkoumat nové možnosti pro dosažení evropského cíle uhlíkové neutrality k roku 2050. „Vodík je slibnou technologií, která je momentálně v rané fázi zavádění ve větším měřítku. Partnerství se sousedními provozovateli přenosových soustav by mohlo přinést velké synergie pro rozvoj ‚zeleného‘ vodíku,“ prohlásil.Jako hlavního spotřebitele vodíku zpráva uvádí Německo. Čtyři výše zmínění partneři již začali se zkoumáním proveditelnosti projektu do roku 2030. Nehledě na to, že se údajně jedná o velmi složitou technickou studii, výsledky by měly být k dispozici již v průběhu příštího roku.„Mezinárodní vodíková síť je pro budoucí evropský trh nezbytná. Středoevropský vodíkový koridor je důležitým krokem na této cestě, protože nabízí možnost dodávat značné množství vodíku do německých průmyslových center již od roku 2030,“ sdělil Jörg Bergmann, generální ředitel společnosti OGE.Dokončení Nord Streamu 2V pátek 10. září bylo informováno, že plynovod Nord Stream 2 byl zcela dokončen. Uvedl to Gazprom na svém oficiálním telegramovém kanálu. Společnost Nord Stream 2 AG, provozovatel projektu Nord Stream 2, svařila poslední potrubí druhé větve plynovodu 6. září.„Na dopolední operativní schůzi v Gazpromu předseda představenstva Alexej Miller řekl, že dnes ráno v 8:45 moskevského času (7:45 SEČ) byla zcela dokončena výstavba plynovodu Nord Stream 2,“ uvedla tehdy společnost ve svém prohlášení.Plynovod Nord Stream 2 z pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa se skládá ze dvou potrubí s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Projekt realizuje Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem - Gazpromem. Finančními partnery společnosti jsou European Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

lípa Ale vždyť i ten vodík se vyrábí z ropných surovin! Takže to vodíkové "nadšení" je zelené jen na oko. I ta Gréta by jistě zaslzela dojetím ... Nadto, jeho dálková přeprava či skladování v zásobnících se s ohledem na vysokou nebezpečnost vodíku (třaskavost a hořlavost) asi dost prodraží, protože mj. i běžná konstrukční ocel (jinak využívaná k dopravě a ukládání zemního plynu) ve styku s vodíkem přehne a ztrácí pevnost. Do skla to taky asi nepůjde .... 2

Haas Haas To su vykriky do tmy! Ani jeden na to nema peniaze. 0

