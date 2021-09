Zacharovová označila Zelenského přirovnání OSN k superhrdinovi ve výslužbě za nevkusné

„Myslím, že by se to dalo považovat za urážku světové organizace, ale jen pokud si uvědomíme, že ten, kdo tato slova říká, si je vědom toho, co říká. Nemám pocit, že by ukrajinský prezident rozuměl tomu, co říká. A nejen to, plete si data, místa a události. Proto si nejsem jistá, že by se s ním mělo zacházet tímto způsobem,“ uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí.