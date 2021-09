https://cz.sputniknews.com/20210924/babis-slibil-kandidata-na-prezidenta-o-koho-by-se-mohlo-jednat-15943035.html

Babiš slíbil kandidáta na prezidenta. O koho by se mohlo jednat?

Babiš slíbil kandidáta na prezidenta. O koho by se mohlo jednat?

Premiér Andrej Babiš během otevření železniční stanice Praha-Zahradní Město uvedl, že hnutí ANO představí svého vlastního kandidáta pro příští prezidentské... 24.09.2021

V posledních prezidentských volbách Babiš nevylučoval vlastního kandidáta za ANO, po sněmovních volbách to ale odmítl. Před prvním kolem ANO nevydalo doporučení svým voličům koho volit, Babiš se ale veřejně vyjádřil, že bude volit Miloše Zemana. Před druhým kolem výbor hnutí doporučil svým členům dát svůj hlas Zemanovi.Zemanovi vyprší druhý mandát v březnu 2023, o funkci se již víc ucházet nemůže.Česká média s odvoláním na průzkumy uvádějí, kdo by mohl být dalším prezidentem. ČTK s odvoláním na agenturu STEM/MARK uvádí, že podle průzkumu z letošního dubna patří mezi favority herec Marek Eben, senátorka Miroslava Němcová, generál Petr Pavel, ale také senátoři Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer nebo Miloš Vystrčil. Podle údajů agentury Babiš z první desítky vypadl, přičemž ještě v roce 2019 byl favoritem.Naopak iDNES.cz se odvolává na sázkovou kancelář Fortuna, podle které je Babiš nyní hlavním favoritem.Nedávno se také začalo spekulovat o tom, že by se prezidentkou mohla stát ministryně financí Alena Schillerová. Ta to však odmítá.„Momentálně mám jiné starosti, prezidenta máme a ještě dlouho mít budeme,“ řekla v pořadu Nový den na CNN Prima News.Kandidát ZemanaA co se týče samotného Babiše, ten také dříve kandidaturu na prezidenta odmítal.„Rozhodně ale nikdy nebudu kandidovat na prezidenta, protože náplň práce tohoto úřadu mě nemotivuje,“ uvedl Babiš v roce 2014.V roce 2021 však už svoji kandidaturu na prezidenta v rozhovoru pro Prima CNN tak kardinálně neodmítal.Zmiňme, že za vhodného kandidáta na prezidenta ho označil i stávající prezident Miloš Zeman. „Premiér Babiš by si zasloužil, aby kandidoval, a já bych ho určitě volil,“ uvedl Zeman.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

