Blogger smažil celé avokádo a tímto neobvyklým receptem rozpálil TikTok

Blogger smažil celé avokádo a tímto neobvyklým receptem rozpálil TikTok

Virální videa s jídlem ukazují některé docela zajímavé trendy, triky a recepty. Zejména na TikToku. Ale když video za měsíc získá 17 a půl milionů zhlédnutí...

Video sdílel uživatel TikToku Bayashi na svém účtu @bayashi.tiktok, jeho 10 milionů sledujících rádo sleduje, co se dá s jídlem dělat nového. Většinou se jedná o sýr, vejce a smažené věci. Všechno je to možná dobré a epické. Ale nejvíce lidi zřejmě šokovalo celé avokádo.Za prvé často nevidíme avokádo celé. A až se s tím vyrovnáme, bude se diskutovat o tom, jestli máš rád avokádo čerstvé a studené nebo vařené. Ta debata zuří dál.To, co následuje v klipu, je jistě fascinující a 17,5 milionů dalších lidí si to myslí také. Přidejte k tomu skutečnost, že to všechno vlastně vypadá docela jednoduše a máte recept na úspěch v TikToku.Nejdříve Bayashi oloupe avokádo a nechá ho celé, ale bez slupky. Dále ho obalí jako klasický řízek a nechá avokádo osmažit.Smaží do zlatova, pak Bayashi avokádo rozpůlí a naplní ho něčím, co vypadá jako spousta roztaveného bílého sýra. Všechno zakončí rajčatovou omáčkou. A pak se do toho zakousne.Komentáře se pohybují v různém rozmezí, od „OMG!!!" a „Musím to zkusit" až po „Proč! Proč proč!", „Je to jako sádlo v těstíčku, ale proč?“ a „Začíná mě obtěžovat sada produktů“. Ale jedna z věcí, které se lidem na TikToku líbí, je to, že reaguje na obavy diváků, že jen plýtvá jídlem tím, že udělá další video, kde jí vše, co udělal, a užívá si to před kamerou od začátku do konce.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

