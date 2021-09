https://cz.sputniknews.com/20210924/byvaly-poradce-merkelove-vytvoreni-aukus-vedlo-ke-ztrate-duvery-v-bidenovu-administrativu-15942231.html

Bývalý poradce Merkelové: Vytvoření AUKUS vedlo ke ztrátě důvěry v Bidenovu administrativu

Vytvoření obranného partnerství AUKUS mezi Spojenými státy, Austrálií a Velkou Británií znamená „velkou ztrátu důvěry“ v administrativu amerického prezidenta... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

„Nevím, zda je taková ztráta (důvěry; pozn. red.) dostatečně vyvážena vnímaným zvýšením bezpečnosti v regionu,“ řekl Heusgen listu Financial Times.Zároveň uvedl, že nový pakt je „urážkou partnerů v NATO“. Situaci kolem paktu lze podle něj přirovnat ke stahování amerických vojsk z Afghánistánu. V obou těchto případech „chování USA nesplnilo očekávání americké vlády, která přišla k moci s příslibem úzké spolupráce se spojenci“.Podle experta chtěl Biden „z pochopitelných důvodů snížit vysoké náklady spojené s nasazením vojáků v Afghánistánu, vzhledem k mnoha problémům, kterým čelí doma“. Nicméně Heusgen dodal, že „to neospravedlňuje stažení vojsk, které jeho předchůdce (Donald; pozn. red.) Trump plánoval provést, aniž by to konzultoval se svými spojenci“.V polovině září Austrálie uzavřela se Spojeným královstvím a USA obranné a bezpečnostní partnerství AUKUS a oznámila, že odstupuje od dohody o dodávkách ponorek s francouzskou společností Naval Group. Dohoda v hodnotě 56 miliard eur, označovaná za „kontrakt století“, počítá s výrobou 12 útočných ponorek třídy Barracuda. Francouzský ministr zahraničí označil rozhodnutí Austrálie dohodu vypovědět za „ránu do zad“ a „podkopání důvěry“ mezi spojenci. Státní tajemník francouzského ministerstva zahraničí Clément Beaune prohlásil, že Evropa musí po incidentu v Austrálii posílit strategickou autonomii a obranu.Zrevidování partnerstvíEvropská unie může zrevidovat své partnerství s USA na pozadí situace se založením AUKUS a napětí ve vztazích mezi Francií a zeměmi nového sdružení, prohlásil evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.„V Evropě sílí samozřejmě pocit, že se v našich transatlantických vztazích něco porouchalo. Je pravda, že slyšíme v Evropě názory, že po tom, co se stalo v posledních dvou měsících, by snad bylo dobré zrevidovat všechno, co děláme, i naše partnerství,“ řekl Breton v rozhovoru pro list The Financial Times.Okomentoval situaci poté, co se Francie rozhodla, že bude pobízet Brusel k odročení zasedání Rady EU-USA pro obchod a technologie, protože je Francie „rozhněvána“ situací kolem ponorek v souvislosti s dohodou mezi USA, Austrálií a Británií. Schůzka se měla v září konat v americkém Pittsburghu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

