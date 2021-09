https://cz.sputniknews.com/20210924/caj-versus-kava-lekarka-prozradila-ktery-napoj-je-zdravejsi-15935453.html

Čaj versus káva. Lékařka prozradila, který nápoj je zdravější

Debata o pití kofeinových nápojů je často opředena mýty. Dietoložka Marina Stepanjanová nabízí vědecký pohled na to, zda je pití čaje a kávy prospěšné, či nikoli. Mimochodem, je důležité si uvědomit, že všechny nápoje kromě vody označujeme jako potraviny.Lidem, kteří si hlídají příjem kalorií, však odbornice radí, aby zvážili fakt, že tyto nápoje zvyšují nutriční hodnotu. Zvlášť když do nich přidáte cukr a mléko. Čaj a kávu by měli užívat s opatrností nejen příznivci štíhlé postavy. Musíte také vzít v úvahu svůj zdravotní stav a množství vypitého alkoholu.Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože tyto přípravky dráždí žaludeční sliznici a ovlivňují svěrač mezi žaludkem a jícnem.Pití velkého množství kávy v noci může vést k poruchám spánku a úzkosti. Někteří lidé jsou také citlivější na kofein. V takovém případě je lepší vzdát se kávy a zvolit čaj. Oba nápoje jsou díky obsaženému kofeinu silnými stimulanty. Obsah kofeinu v kávě se liší v závislosti na způsobu přípravy, ale v každém případě je vyšší než v čaji.Pozitivní účinky kofeinu spočívají ve zvýšení aktivity, výkonnosti, vytrvalosti a koncentrace. Některé vědecké studie zjistily souvislost mezi expozicí kofeinu a snížením rizika metabolického syndromu. Mírná konzumace kofeinu zabraňuje rozvoji demence a Alzheimerovy choroby.Čaj, zejména zelený, má antioxidační funkci, tj. obsahuje polyfenoly, které chrání organismus před volnými radikály, které mají karcinogenní účinky. Polyfenoly mají také vliv na kardiovaskulární systém. Ovlivňují tonus cév, což zabraňuje vysokému krevnímu tlaku a snižuje riziko mrtvice a srdečního infarktu.Káva a čaj mají tedy podobné účinky, včetně antioxidačních, protirakovinných a energetických. Dokonce pomáhají chránit tělo před některými nemocemi. Pokud však jejich konzumace není umírněná, mohou také poškodit zdraví.Pokud jde o čaj, pak podle odbornice na výživu neexistují pro zdravého člověka žádná omezení. Je pouze nutné vzít v úvahu, jak se cítíte.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

