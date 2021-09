https://cz.sputniknews.com/20210924/cesko-ve-ctvrtek-koupi-francouzska-dela-15945681.html

Česko ve čtvrtek koupí francouzská děla

Česko ve čtvrtek koupí francouzská děla

Ministerstvo obrany ve čtvrtek uzavře smlouvu s francouzskou společností Nexter Systems na nákup 52 děl Caesar. 24.09.2021

2021-09-24T18:07+0200

2021-09-24T18:07+0200

2021-09-24T18:26+0200

Smlouva na nákup děl bude mít hodnotu 8,52 miliard korun. O podepsání smlouvy informoval Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany.Český ministr obrany Lubomír Metnar se setká s francouzskou kolegyní ve čtvrtek dopoledne. Právě během jejich setkání má dojít k podepsání smlouvy na nákup Caesarů.Lubomír Metnar o nákupu děl informoval vládu již 13. září. Jejich hlavním úkolem je nahradit dosluhující děla DANA. Ty používají jinou ráži ve srovnání se zbytkem NATO a mají menší dostřel.Podle plánu mají být první čtyři děla vyrobena ve Francii. Zbytek bude potom montován v Česku, zajišťovat montáž má společnost Czechoslovak Group (CSG). Ta bude mít na starosti i dodávky těžkých kolových podvozků a pancéřových kabin. Plánovaná míra podílu českého průmyslu na kontraktu je 40 %.„Oproti houfnici DANA dokáže dělo Caesar dostřelit na vzdálenost více než 40 km, za jednu minutu také vystřelí více ran: 6 oproti 4. Výhodou při pořízení francouzské houfnice bude rovněž použití munice ráže 155 mm standardizované v rámci NATO,“ napsalo nedávno na svých stránkách ministerstvo obrany.Nová dělaPři výběru nových děl ministerstvo posuzovalo výrobky osmi možných dodavatelů, do finálního zvažování se dostalo také slovenské dělo Zuzana. Francouzská nabídka ale byla levnější i technicky výhodnější.Ministerstvo původně plánovalo smlouvu s Nexterem podepsat do konce loňského roku, termín byl kvůli jednáním o ceně a dalším aspektům posunut. Na začátku jednání předpoklady hovořily o ceně asi šest miliard korun včetně DPH, to znamená asi 105 milionů korun za jedno dělo. Nexter ale předal ministerstvu nabídku, která byla o 60 procent vyšší kvůli inflaci, zvýšení cen surovin nebo přesunu výroby do Česka.S firmou Nexter se podařilo domluvit i na výrobě munice a na zapojení domácího obranného průmyslu. I když výroba munice byla jedním z posledních témat, na kterém nebyla s francouzskou společností shoda. „Munice se bude vyrábět v Česku,“ vysvětlil Lubomír Metnar.

