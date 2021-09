https://cz.sputniknews.com/20210924/cinska-lidova-banka-potvrdila-nelegalnost-kryptomenovych-transakci-15943896.html

Čínská lidová banka potvrdila nelegálnost kryptoměnových transakcí

Čínská lidová banka potvrdila nelegálnost kryptoměnových transakcí

Virtuální měna není zákonným platidlem a obchodní aktivity s virtuální měnou jsou nezákonné, uvedla Čínská lidová banka v pátek ve zveřejněném oznámení. 24.09.2021, Sputnik Česká republika

Čínská lidová banka upozornila, že virtuální měna nemá stejný právní status jako legální měna. „Virtuální měna není zákonným platidlem a nelze ji používat jako platební prostředek na trhu. Obchodní aktivity zahrnující virtuální měny jsou nezákonné,“ uvádí se v oznámení.Podle centrální banky se za nezákonnou finanční činnost považuje také poskytování jakýchkoli služeb směny virtuálních měn čínským občanům na internetu.Čínská lidová banka upozornila, že v poslední době se zintenzivnily aktivity v oblasti obchodování s virtuálními měnami, které „narušují hospodářský a finanční řád, vytvářejí nezákonné a trestné činnosti, jako jsou hazardní hry, nezákonné získávání finančních prostředků, podvody, pyramidové hry a praní špinavých peněz“. Příslušné orgány proto posílí dohled nad transakcemi s kryptoměnami.Co čeká bitcoin?Dříve ruská agentura Prime zveřejnila článek o tom, co bude s bitcoinem. Od začátku roku to nemá hlavní kryptoměna světě, bitcoin, lehké. V průběhu dubna se její cena zvýšila až na 64 tisíc dolarů za jednotku. Následně byl rychlý vzlet vystřídán prudkým pádem. Bitcoin se poté prodával za cenu 30-40 tisíc dolarů za jednotku. Nikdo z expertů přitom nemůže předpovědět, co přesně bude dál. Podle agentury nejsou žádné pochybnosti o tom, že svět kryptoměn bude dále růst spolu s jejich kapitalizací.Prognózy ceny bitcoinu dosahující 100 či dokonce 500 tisíc dolarů za jednotku přitom vyvolávají další horečku. A to začíná zneklidňovat vlády, neboť v jistém momentu by se tradiční měny mohly ocitnout úplně mimo hru. Z druhé strany ovšem majitelé bitcoinu se jednoho dne mohou ocitnout v situaci, kdy nebudou mít vůbec nic, protože nadšení z digitálních měn může prostě skončit.V roce 2020 byl proveden průzkum, podle něhož okolo 20 % ze 66 centrálních bank přemýšlejí o vytvoření státních digitálních měn v průběhu nejbližších několika let. Bitcoin dnes díky své omezené nabídce získává podobu digitálního zlata a mnozí lidé v něm hledají „bezpečný přístav“, kde je možné uniknout inflaci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Simo Häyhä Na to žluťí bolševici pěkně doplatí. Kryptomněny jsou celosvětový trend a Čína si takto odstřihne možnost vydělat spoustu peněz. Centrum světových financí je stále USA a Čína přestože má 4krat víc obyvatel není schopna to změnit. 0

