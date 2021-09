https://cz.sputniknews.com/20210924/husta-dvojka-malacova-stropnicky-bojuje-za-dostupnost-bytu-maji-strategii-ve-ktere-pomuze-stat-15940542.html

Hustá dvojka Maláčová, Stropnický bojuje za dostupnost bytů. Mají strategii, ve které pomůže stát

Hustá dvojka Maláčová, Stropnický bojuje za dostupnost bytů. Mají strategii, ve které pomůže stát

„Na koupi bytu už nemá v týhle zemi kromě spekulantů vůbec nikdo, mám toho plný zuby,“ konstatuje v úvodu videa Maláčová. Dále se dozvídáme, že ceny bytů v Česku od loňského roku vzrostly o 16 procent a průměrná ceny bytu o velikosti 70 metrů čtverečných se pohybuje kolem osmi a půl milionu korun. Kromě toho zůstává 70 tisíc bytů v Praze prázdných.Dále dvojice kritizuje návrhy ostatních politických hnutí a dozvídáme se, v čem je problém.„Problém není v tom, že se málo staví, ale v tom, pro koho se staví,“ tvrdí Maláčová. Stropnický dodává, že developeři umějí postavit baráky, ale dokud je budou všechny skupovat spekulanti, neboli investoři, ceny bytů se nesníží, protože chtějí rejžovat a o snížení cen bytů nemají zájem.Dvojice vidí řešení v obnově bytové politiky a poskytuje několik možných řešení, jak toho dosáhnout. Inspiraci čerpala v zahraničí.„Postavíme 10 tisíc nových státních bytů ročně, šlo to za Husáka, půjde to dneska taky. A pět procent bytů z každého velkého dokončeného projektu půjde státu, jako to dělají v Mnichově,“ zní dál.Maláčová dále uvádí, že připravili a předložili zákon o družstevním bydlení jako ve Vídni. O zákoně se však zatím ani nehlasovalo, a to proto, že si developeři všechny koupili.Jak to ale hodlají financovat?Dalším řešením je také zavedení sankcí za byty, které nejsou obsazeny déle než půl roku, čímž by mělo dojít ke snížení nájmu.Maláčová vs. BabišPremiér Andrej Babiš se včera ostře opřel do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Premiér má za to, že Maláčová na ministerstvu nic nedělala a brala to pouze jako marketingový nástroj. Dále uvedl, že po volbách by rád viděl na ministerstvu práce kandidáta za hnutí ANO.Maláčová nezahálela a premiérovi vzkázala, že má o resort zájem jen proto, aby mohli do Česka přijít pracovat cizinci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

