Jednání kolem dolu Turów pokračují. „Polská strana měla dostatek času,“ vzkázal Babiš

Čeští a polští zástupci projednávají opět situaci mezi Polskem a Českem kolem hnědouhelného dolu Turów. Podle slov premiéra Babiše je jednání odbornou, ne... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Andrej Babiš uvedl, že se nejedná o politickou, ale odbornou záležitost. „V Polsku se zdá, že se to stalo nějakou politickou záležitostí. Mně se nechce věřit, že by pan Morawiecki skutečně dělal ty věci, které komunikují média,“ okomentoval situaci.Připomeňme totiž, že předseda polské vlády Mateusz Morawiecki Česko obvinil z toho, že se v řešení sporu chová „absolutně bez dobré vůle“. Premiér zrušil i plánovanou čtvrteční cestu na demografický summit v Budapešti. Toho se ve čtvrtek zúčastnil i český ministerský předseda Andrej Babiš.Babiš vysvětlil, že on jako předseda vlády o dané věci nikdy nejednal, činili tak experti. Podle jeho slov se obracela naše země na polské sousedy již před několika lety, odezva ale žádná nebyla.Jak konstatoval premiér, tento spor vzájemné vztahy v rámci Visegrádské skupiny nemůže narušit.Spor mezi Polskem a ČeskemPřipomeňme, že mezi Polskem a Českem v poslední době rezonuje spor ohledně dolu Turów. Soudy EU na začátku týdne uložily Polsku pokutu ve výši půl milionu euro denně. Důvod je ten, že země nezastavila těžbu v dole Turów, který se nachází bezprostředně na českých hranicích. Pokuta přitom poběží do té doby, dokud země těžbu v dolu skutečně nezastaví.Předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dolu přitom Soudní dvůr Evropské unie vydal již v květnu. Soud toto rozhodnutí učinil na základě české žaloby, důl totiž podle české strany ohrožuje zásoby pitné vody v obcích na české straně hranice.Polská strana se ovšem rozhodnutí soudu odmítla podřídit se slovy o tom, že zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Elektrárna zásobovaná dolem Turów totiž vyrábí až 7 % energie v zemi. Jejím uzavřením by hrozily výpadky v polském energetickém systému a růstem cen pro spotřebitele. Vláda přitom také uvedla, že se jedná o jediný zdroj tepla pro město Bogatynia a jeho okolí.Mluvčí polské vlády Piotr Müller uvedl, že je na stole nabídka pomoci regionu dotčenému těžbou v dole v řádu 50-50 milionů eur. O tom byl informován i český velvyslanec v Polsku. Jak uvedlo české ministerstvo zahraničí, velvyslanec ve Varšavě předvolán nebyl, jen se jednalo o diskutování věcí kolem dolu, což je ale běžná diplomatická praxe.Jednání o osudu dolu vedou expertní skupiny z Česka a Polska. Usilují o vytvoření dohody mezi vládami, která by vedla k vyřešení sporu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

