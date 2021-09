https://cz.sputniknews.com/20210924/kocour-lezici-v-pytli-uprostred-silnice-mel-obrovske-stesti-zachranily-ho-nelhostejne-policistky-15945801.html

Kocour, ležící v pytli uprostřed silnice, měl obrovské štěstí. Zachránily ho nelhostejné policistky

Kocour, ležící v pytli uprostřed silnice, měl obrovské štěstí. Zachránily ho nelhostejné policistky

2021-09-24T18:43+0200

Nehledě na úspěšnou záchrannou akci zvíře utrpělo menší zranění hlavy. Po pachateli pátrá policie. Informují o tom Lidovky.cz.Kocoura zachránily dvě policistky Martina Mlejnková a Andrea Farská z českolipského obvodního oddělení. Ty měly namířeno na střelecký výcvik. Během cesty, nedaleko od odbočky na Staré Splavy, si povšimly překážky, ležící uprostřed silnice.Polekaný kocour putoval na vyšetření k veterináři.Poté, co se stav čtyřnohého pacienta zlepší, poputuje do dokského útulku Dogsy, kde bude hledat nové majitele.Pachatel, který kocoura umístil do pytle, zavázal a pohodil doprostřed silnice, se bude muset odpovídat z týrání zvířat. Českolipští kriminalisté po něm už pátrají.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

