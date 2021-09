https://cz.sputniknews.com/20210924/lipovska-pokud-se-jako-volny-blok-budeme-na-vlade-podilet-k-razantnim-zmenam-dojde-okamzite-15945964.html

Lipovská: Pokud se jako Volný blok budeme na vládě podílet, k razantním změnám dojde okamžitě

Lipovská: Pokud se jako Volný blok budeme na vládě podílet, k razantním změnám dojde okamžitě

Fakticky se jedná o možnost národního rozhodnutí na témata jako vystoupení z EU a NATO. Bylo racionální zahrnout tento bod do předvolebního programu? Sputnik se tázal v rozhovoru s Hanou Lipovskou:Hana Lipovská: Tento požadavek je samozřejmě racionální, takové nálady ve společnosti rostou. Osobně jsem přesvědčena, že členství v Evropské unii naši zemi a naše občany jednoznačně poškozuje. Znamená pro nás ztráty hospodářské, když se musíme podílet na nesmyslných a neefektivních projektech, když nás Unie v rámci plánu Next Generation nutí k zadlužení ve výši 180 miliard korun nebo když si máme zničit náš průmysl a pracovní místa kvůli Green Dealu. Ničí naši kulturu a naše hodnoty, třeba když nám vnucuje LGBTIQ+ ideologii. Ničí naše tradiční dobré mezinárodní vztahy, když se snaží nadřadit vlastní chaotickou a proměnlivou zahraniční politiku naší české diplomacii. Na rozdíl od ostatních politických stran neslibujeme jen referendum o czexitu, ale jdeme do voleb přímo s bodem „Czexit!“ Občané se tak mohou sami rozhodnout, zda chtějí, abychom si vzali svobodu a suverenitu zpátky hned, nebo abychom na ni jako Britové čekali dalších pět let.Nemohu se nedotknout otázky sankcí vůči Rusku, které v českém parlamentu neustále vznikají. Není to první rok, co žijeme v podmínkách sankcí. Nakolik to podle Vás ovlivnilo aktivity a úspěch českých exportních firem, které musely hledat nové trhy, také ty, které se přesto snaží udržet i za těchto podmínek na ruském trhu? Jak hmatatelná byla skutečná ztráta pro Českou republiku na ruském trhu? Co si myslíte o možnosti obnovení aktivních obchodních a kulturních vztahu s Ruskou federací?Takzvané hospodářské sankce jsou ve skutečnosti sankce politické. Poškodily velmi významně české zaměstnance a české podniky, vyklidili jsme trh a porušili tak dlouhodobě budované vazby. Jako suverénní země proto sankce vůbec nemáme respektovat a máme dále obchodovat. Jak říkal francouzský ekonom 19. století Fréderic Bastiat: „Kde zboží nemůže překračovat hranice, překračují je armády.“ Osobně však velmi lituji ještě závažnějšího poškození slovanských česko-ruských vztahů, a to v kauze pomníku maršála Koněva v Praze. Již loni v dubnu jsme s Janou Bobošíkovou v našem Institutu svobody a demokracie poukazovaly na to, že uložením vojenského pomníku maršála Koněva do depozitáře porušila Česká republika mezinárodní smlouvu mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Tuto smlouvu podepsali prezident České republiky Václav Havel a prezident Ruské federace Boris Jelcin. Následně ji téměř jednomyslně ratifikoval Parlament ČR, proti byl pouze jediný poslanec.V Rusku právě proběhly volby do Státní dumy. Vládní strana Jednotné Rusko si tam zajistila ústavní většinu, která zaručuje pokračování politického kurzu a ekonomickou stabilitu. A jak vidíte Vy nové složeni Sněmovny a novou vládu v Česku? Čekáte od něj razantní změny, a pokud ano, jaké?Stabilita je pro hospodářskou prosperitu důležitým předpokladem. Jakkoli jsem kritizovala obě poslední vlády, Sobotkovu i Babišovu, vždy jsem byla proti předčasným volbám a s nimi spojenou nestabilitou. Na podobu nové vlády České republiky bude mít výrazný vliv prezident republiky Miloš Zeman, což dává jistou naději, že navzdory prounijním liberálně-demokratickým silám bude moci naše země usilovat o hospodářskou a politickou suverenitu. Pokud se jako Volný blok budeme na vládě podílet, k razantním změnám dojde okamžitě: Česká republika přestane podporovat neziskové nevládní organizace, financované ze zahraničí. Odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace. Přestaneme se podílet na ozbrojeném „vývozu“ liberální demokracie a vystoupíme ze Severoatlantické aliance. Budeme usilovat spolu s Velkou Británií o obnovení původního významu Evropského sdružení volného obchodu. Zastavíme státní podporu cenzury halící se do hesla „boj s desinformacemi“, a veškerou finanční i politickou podporu údajným „bojovníkům s desinformacemi a fake news“, kteří jsou velmi často sami autory lží a hoaxů. A v neposlední řadě Ústavně vyloučíme politický islám ze vstupu do soutěže politických stran. Prvky práva šaría a islámského bankovnictví nesmějí pronikat do naší společnosti. Vrátíme se znovu k tomu, co je pevně zakořeněno v naší demokratické Ústavě: Zdrojem veškeré státní moci je lid České republiky!“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

zesileni Přesně, zní to hezky, ale je to nereálné. Dokud nedojde k samovolnému rozpadu EU nebo vystoupení celé skupiny států, nemáme šanci. 3

Tomáš Zavadil zni to hezký ale dostanete max 2 až 3 procenta a to sem ještě optimista radši volit SPD než třištit hlasy 2

4

