https://cz.sputniknews.com/20210924/lucie-vondrackova-vytocila-slovaky-svym-stylem-noseni-rousky-a-rozpoutala-malou-valku-15944474.html

Lucie Vondráčková vytočila Slováky svým stylem nošení roušky a rozpoutala malou válku

Lucie Vondráčková vytočila Slováky svým stylem nošení roušky a rozpoutala malou válku

Známá česká zpěvačka Lucie Vondráčková navštívila Slovensko, aby přinesla své novinky z pracovní oblasti. Nejdřív byla hostem pořadu Teleráno, vysílaného... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-24T23:45+0200

2021-09-24T23:45+0200

2021-09-24T23:45+0200

celebrity

slovensko

návštěva

lucie vondráčková

roušky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1133/79/11337972_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_f52e6437fc11519963fae1e9eb5410fd.jpg

Známá zpěvačka se naplno věnuje pracovním záležitostem. O tom, co má nové, nejdříve promluvila v televizi Markíza. Pro všechny během vysílání tam ale platí pravidlo, že potřeba nosit respirátory nebo roušky. Zmiňme, že pravidlo všichni poctivě dodržují. Všichni, až na Lucii Vondráčkovou. Ta měla totiž po celou dobu roušku nasazenou pod nosem.Tato skutečnost rozzlobila spoustu televizních diváků.Nebyli však jenom ti, kteří se zlobili. Vznikla také skupina těch, kteří považují roušky za zbytečnost. Na sociálních sítích se proto rozpoutala malá válka.Jediná možnost, kdy si mohla Lucie roušku sundat, bylo během zpěvu.Na další den Vondráčková zavítala do televize JOJ, tam však k takovému nošení roušky natolik shovívaví nebyli. Moderátorka pořadu přivítala zpěvačku zdvořilostní frází „jak se máš“, na kterou Lucie odpověděla, že by to bez roušky bylo lepší. Zmiňme, že Vondráčková měla opět roušku pod nosem. Moderátorka ji proto vyzvala, aby si ji napravila.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka. Lucie má z manželství dva syny Matyáše a Adama.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210923/svatebni-udalost-roku-v-tichosti-detaily-ale-zname-plekanec-a-safarova-jsou-konecne-manzele-15929504.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, návštěva, lucie vondráčková, roušky