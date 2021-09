https://cz.sputniknews.com/20210924/media-statni-urad-chce-od-poloviny-pristiho-roku-regulovat-ceny-mobilnich-sluzeb-15939918.html

Média: Státní úřad chce od poloviny příštího roku regulovat ceny mobilních služeb

„Došli jsme k závěru, že síťoví operátoři nastavili podmínky, které rozvoj konkurence neumožňují. Předpokládáme, že Evropská komise se bude naší analýzou seriózně zabývat a potvrdí její závěry,“ cituje portál slova Hany Továrkové, šéfky Českého telekomunikačního úřadu, s tím, že skutečnost, že velkoobchodní cena dat byla mezi lety 2015 a 2020 vždy vyšší nebo minimálně rovna ceně maloobchodní, považuje za selhání trhu.Portál uvádí, že zavedení cenové regulace bude muset být schváleno Evropskou komisí a Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC, přičemž není jisté, že regulace skutečně bude schválena.„Zvláště Evropská komise si hlídá, aby byla regulace ve všech členských zemí co nejjednotnější. Problém je v tom, že tento trh regulovaný nikde není. ČTÚ tedy bude muset předložit naprosto neprůstřelné argumenty, aby regulaci obhájila,” uvádí E15 slova konzultanta v oblasti komunikací Ondřeje Malého.Podle jeho slov Úřadu neprospěla slova ministerstva průmyslu a obchodu. To nedávno uvedlo, že cena mobilních dat v Česku klesla za poslední dva roky o polovinu, a to i díky posílení konkurence.Český telekomunikační úřad chce díky regulaci dosáhnout snížení cen mobilních služeb pro koncové uživatele. Mobilní data například v Česku patří k nejdražším v Evropě. Nehledě na to, že ceny sice z dlouhodobého hlediska klesají, úřad nepovažuje tento pokles za dostatečný.Pokud regulace projde, tak velcí hráči na trhu přijdou o několik miliard na svých tržbách, píše portál. Se snahou o regulaci cen nicméně neuspěl už v roce 2017 tehdejší ředitel Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák. Jeho záměr neprošel přes Evropskou komisi.Rekordní ceny plynuEvropa se v současné době potýká s velmi vysokými cenami plynu. Cena futures podle indexu nizozemského TTF, nejlikvidnějšího evropského hubu, dosahovala 15. září až 963,9 dolarů za jeden tisíc kubíků, 20. září činila zúčtovací cena rekordních 911,2 dolarů.Ruský Gazprom nejednou poukázal na nedostatečnost zásob plynu v evropských podzemních plynojemech s ohledem na blížící se zimu. Šéf společnosti Alexej Miller spojil právě s tímto faktorem cenové rekordy a nevyloučil ani nové rekordy v nejbližší době.Přitom Gazprom 17. září zdůraznil, že dodává do Evropy plyn v plném souladu s dohodami a snaží se také vyhovět žádostem o dodávky navíc, pokud mu možnosti stačí. Byla to reakce na dopis několika poslanců Evropského parlamentu, kteří Evropskou komisi požádali, aby rozebrala počínání Gazpromu v souvislosti s růstem cen plynu.Průměrné naplnění plynojemů v Evropě dosahovalo 19. září 72 procent, což je o téměř 14 procent méně než průměrný ukazatel z posledních pěti let.V roce 2021 se tak ceny plynu v Evropě více než ztrojnásobily, což ohrozilo hospodářské oživení v eurozóně. Začátkem září se proto ukázalo, že ceny potravin v Evropě prudce porostou kvůli energetické krizi, která negativně ovlivnila průmysl hnojiv. Rychlý růst cen potravin ovšem nebyl ovlivněn pouze cenami elektřiny, ale také zvýšenými náklady v důsledku extrémních povětrnostních podmínek a pandemie.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

