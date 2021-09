https://cz.sputniknews.com/20210924/mezi-babisem-a-bartosem-to-vrelo-kdy-opozice-vyzvala-lidi-aby-se-ockovali-vzkazal-mu-premier-15947478.html

Mezi Babišem a Bartošem to vřelo. „Kdy opozice vyzvala lidi, aby se očkovali,“ vzkázal mu premiér

Předseda koalice Pirátů a Starostů Ivan Bartoš považuje za největší prohru vlády to, že nedokázala naočkovat proti covidu-19 starší populaci. Premiér Babiš... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle šéfa Pirátů cílem bylo, aby bylo v srpnu 70 procent naočkovaných lidí. „Nemáme ochráněnou ani populaci 60 plus,“ vzkázal premiérovi. Ten ale opáčil, kdy opozice vyzvala k tomu, aby se lidé šli naočkovat.Jak oznámil Babiš v debatě, on sám se nechá naočkovat třetí dávkou den před volbami, tedy 7. října. Uvedl, že vakcína pro mladší děti má být schválena do Vánoc. Momentálně se mohou vakcínou Pfizer nechat očkovat děti nad 12 let. Třetí dávkou se mohou očkovat lidé od 20. září. Aplikovat si ji nechalo už přes tisíc lidí.Co se týče samotné debaty, zúčastnili se v ní lídři sedmi kandidujících stran a koalic s šancí na zvolení do Poslanecké sněmovny. Premiér Babiš zastupoval hnutí ANO, Ivan Bartoš koalici Pirátů a STAN, Karel Krejza dorazil za koalici Spolu, Jaroslav Foldyna z hnutí SPD, z KSČM Jaroslav Komínek, za sociální demokraty Zdeněk Matouš a za Přísahu Jaroslav Pelc.Nutno podotknout, že toto není zdaleka první vyostřené setkání před parlamentními volbami. Babiš se s Bartošem setkali již v debatě na CNN Prima News. Tehdy Bartoš vyčetl premiérovi, že je „strašně nevychovaný člověk“, jelikož mu Babiš skočil několikrát do řeči. Padla také vyjádření jako „že se nestydíte“, kdy mu vyčítal slova o tom, že jsme jako země v covidu nejlepší na světě.Zmíněnou předvolení debatu moderovali Pavlína Wolfová a Michal Půr, zúčastnila se i veřejnost, která politikům kladla otázky, na které museli během minuty odpovědět. Utkali premiér Andrej Babiš, šéf sociální demokracie Jan Hamáček, předseda lidovců Marian Jurečka a v neposlední řadě lídr Pirátů Ivan Bartoš.V debatě byl tématem koronavirus. Hovořilo se o platech a odměnách zdravotníků, i o tématu školství a v neposlední řadě o důchodech. Debata byla provázena hádkami a ostrými výměnami názorů, a to především mezi šéfem Pirátů Ivanem Bartošem a premiérem Babišem. Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat 8. a 9. října.Pohled ČechůA jak to vidí Češi? Podle předvolebního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas občané v roli premiéra vidí stávajícího předsedu vlády Andreje Babiše. Podle dotázaných je nejpřijatelnějším vládním tělesem spojení hnutí ANO a koalice Spolu.Hnutí ANO může být i nadále v klidu, předvolební průzkumy z posledních měsíců mu přisuzují největší podporu. Voliči však také přemýšlejí o povolebních vyjednáváních, z průzkumu vyplývá, že nechtějí spolupráci hnutí ANO a Pirátské strany v koalici s hnutím STAN. Proti takovému spojení se vyjádřilo hned 58 procent dotázaných.Druhá nejvíce nepřijatelná koalice by byla koalice ANO, SPD a KSČM. Nelíbila by se 50 procentům respondentů. Ve špatném světle z výsledků vychází také koalice Spolu a Pirátů s hnutím STAN. Takovou vládu si nepřeje 47 procent dotázaných.Premiér Babiš může být v klidu i u otázky budoucího předsedy vlády, ačkoliv žádný z 16 nabízených politiků nezískal podporu alespoň 50 procent dotázaných, nejlépe je na tom právě premiér Babiš. Přijatelný by byl pro 42 % respondentů.Třetina dotazovaných v premiérském křesle vidí současnou ministryni financí Alenu Schillerovou a o něco nižší podporu má ministryně práce Jana Maláčová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

