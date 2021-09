https://cz.sputniknews.com/20210924/ministerstvo-zahranici-francie-pariz-je-pripravena-vest-dialog-s-moskvou-o-stabilnich-vztazich-15945449.html

Ministerstvo zahraničí Francie: Paříž je připravena vést dialog s Moskvou o stabilních vztazích

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian na setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem prohlásil, že Paříž je připravena vést s Ruskem... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se to v komuniké francouzského ministerstva zahraničí.Ministři zahraničí Francie a Ruska se setkali na okraji 76. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.Je třeba poznamenat, že strany jednaly o mezinárodních krizích, zejména o Afghánistánu, Libyi, Ukrajině a íránských aktech.Tento týden Sputnik psal o tom, že Francie neodvolala svého velvyslance z Velké Británie na pozadí situace s ponorkami pro Austrálii proto, že zná oportunistickou politiku této země. Prohlásil to francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.Le Drian minulý týden oznámil stažení velvyslanců z USA a Austrálie do Paříže pro provedení konzultací kvůli odstoupení od smlouvy o dodávce ponorek pro Austrálii. Média informovala o tom, že je to poprvé, co Francie stáhla velvyslance z USA a Austrálie.„Stáhli jsme naše velvyslance (z USA a Austrálie – red.), abychom přehodnotili situaci. V případě Velké Británie pro to nejsou důvody. My si jsme vědomi jejich neustálého oportunismu. Proto není nezbytné stahovat našeho velvyslance za účelem vysvětlování,“ řekl v přímém přenosu televizní stanice France 2.Dříve Le Drian nazval ranou do zad rozhodnutí Austrálie o zrušení dohody s francouzskou společností Naval Group o stavbě ponorek.„Je to skutečně rána do zad. Měli jsme důvěrné vztahy s Austrálií. Tato důvěra byla podkopána. Jsem velmi nahněván kvůli zrušení této smlouvy,“ řekl tehdy Le Drian ve vysílání rozhlasové stanice France Info.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

