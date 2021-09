https://cz.sputniknews.com/20210924/na-elbrusu-zemrelo-pet-lidi-zachranarum-se-podarilo-zachranit-14-turistu-15938240.html

Na Elbrusu zemřelo pět lidí. Záchranářům se podařilo zachránit 14 turistů

Ministerstvo pro mimořádné situace Ruské federace informuje, že na nejvyšší hoře Ruska zemřelo pět osob. Záchranáři na Elbrusu zachránili dalších 14 turistů. 24.09.2021

Ruské ministerstvo již dříve informovalo, že ve výšce 5 400 metrů na Elbrusu 23členná skupina alpinistů kvůli zhoršenému počasí požádala o pomoc. Později vyšlo najevo, že turistů bylo 19. Nejdříve se podařilo najít osm lidí, tři z nich již nejevili známky života. Následně záchranáři našli dalších devět alpinistů.Dodává se, že záchranná operace je ukončena, bylo do ní zapojeno 69 osob a 16 kusů techniky.Zdůrazňuje se, že záchranáři pracovali v extrémních podmínkách, kdy viditelnost dosahovala maximálně jednoho metru, navíc poryvy větru dosahovaly rychlosti 40-70 metrů za sekundu, na Elbrusu také byly silné srážky a teplota klesla na mínus 20 stupňů.Průběh výstupuOrganizátor výstupu Denis Alimov pro ruská média popsal, jak probíhal výstup na horu Elbrus. Podle něj se výstupu účastnilo 16 alpinistů a čtyři průvodci. Podle něj skupina k deseti ráno vystoupila na náhorní plošinu, i když byl silný vítr, počasí podle něj bylo stálé.Při výstupu se jedné dívce udělalo špatně, sestoupila proto do nižší výšky společně s jedním z průvodců. Zbytek skupiny pokračoval na vrchol.Podle Alimova mu další průběh událostí popsal průvodce, který doprovázel dívku. Uvedl, že po půl hodině po sestoupení začala bouřka a dívce bylo ještě hůře. „Ztratila vědomí a v průběhu hodiny zemřela. To bylo asi v 11-12 hodin,“ uvedl Alimov. Následně měl průvodce tři hodiny čekat na hlavní skupinu, když se skupiny nedočkal, sestoupil k rolbě, kde se spoji s ministerstvem pro mimořádné situace.Alimov uvedl, že fatálním pro celou skupinu bylo zranění nohy jednoho z turistů. Turisté se při sestupu rozdělili do tří skupin v závislosti na rychlosti pohybu. „Při sestupu v jedné ze skupin zemřeli dva lidé. Ale rozhodnutí rozdělit se bylo správné, jinak mohlo být ještě více obětí,“ uvedl Alimov.Později se k situaci vyjádřil i jeden z horolezců, který se výstupu na Elbrus účastnil. Ten uvedl, že alpinisté zabloudili a poté dokonce sjeli po ledu.Podle něj se k nim záchranáři dokázali dostat, až když turisté sami sestupovali z vrcholu.Elbrus (Mount Elbrus či Эльбрус) je nejvyšší hora Kavkazu a Ruska. Daná hora je opěvována básníky, spisovateli, malíři. Je to neaktivní stratovulkán se dvěma vrcholy (západní 5642 m a východní 5621 m). Vzdálenost obou vrcholů je 1500 metrů.Podle některých názorů na hranici mezi Evropou a Asií se vrchol Elbrusu nachází ještě v Evropě, což by z něj činilo nejvyšší evropskou horu.Některé turistické společnosti v Česku organizují expedice na Elbrus. Výstup na horu není technicky náročný, ale podstatným faktorem je, jako i na kterýchkoliv jiných horách, někdy těžce předvídatelné počasí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

