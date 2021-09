https://cz.sputniknews.com/20210924/nejsem-prvni-dama-partner-caputove-otevrene-promluvil-o-zivote-po-boku-prezidentky-15945187.html

„Nejsem první dáma.“ Partner Čaputové otevřeně promluvil o životě po boku prezidentky

„Nejsem první dáma." Partner Čaputové otevřeně promluvil o životě po boku prezidentky

Partner prezidentky Juraj Rizman odhalil podrobnosti ze soukromého života. V rozhovoru pro slovenská média otevřeně promluvil o tom, zda dostává peníze od...

Juraj Rizman a Zuzana Čaputová tvoří pár už téměř dva roky. Často se ukazují na veřejnosti a svůj vztah netají. Partner prezidentky byl po jejím boku i během návštěvy papeže Františka na Slovensku, s jejími dcerami a maminkou se zúčastnil i osobního setkání se Svatým otcem.Vyvolený Čaputové podotkl, že papežský protokol se vůbec nezabýval tématem, zda jsou s prezidentkou manželé, nebo jen partneři.Kromě toho odpověděl na otázku, kterou se zabývá mnoho lidí, a to jak se má titulovat muž, se kterým prezidentka tvoří par.Odhalil i další zajímavé detaily ze soukromí. Přiblížil, že v rámci prezidentské kanceláře nemá osobního tajemníka a žádné peníze od státu nedostává.Rizman také otevřeně přiznal, že poté, co se stal mužem prezidentky, nejtěžším pro něj byla úplná ztráta soukromí.„V podstatě není chvíle, kdy jsme venku s paní prezidentkou, abychom byli sami. To neexistuje,“ otevřeně přiznal vyvolený Čaputové.Vysvětlil i změnu image, kterou prošel nedávno. Otevřeně přiznal, že o změnu účesu rozhodoval sám, ale v tom, že si sundal náušnici, kterou nosil dlouhá léta, má ruce prezidentka Čaputová.Partner hlavy slovenského státu rovněž uvedl, jak se řeší otázka se zveřejňováním soukromých fotografií prezidentky na sociálních sítích. Tvrdí, že prezidentská kancelář o tom nerozhoduje, ale samotná Zuzana Čaputová může zakázat zveřejnění fotky, která se jí nelíbí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

