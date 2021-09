https://cz.sputniknews.com/20210924/polaci-kyvali-hlavami-ale-nic-nedelali-exministr-ekonomiky-polska-komentuje-situaci-dolu-turow-15940152.html

„Poláci kývali hlavami, ale nic nedělali." Exministr ekonomiky Polska komentuje situaci dolu Turów

Novinář Sputniku Viktor Bezeka mluví s polským politikem, důlním inženýrem a bývalým ministrem ekonomiky Jerzym Markowským o situaci okolo dolu Turów

Na rozhodnutí Soudního dvoru EU v Lucemburku kvůli nesplnění rozhodnutí o zavření dolu v Turowě na žádost českých úřadů byla Polsku uložena obrovská pokuta, skutečně obrovská. Země musí platit denně 500 tisíc eur, čili kolem 2,3 milionu zlotých. Češi požádali dokonce o větší částku – 5 milionů, to jim ale nevyšlo. Premiér Morawiecki ostře odsoudil rozhodnutí soudu EU, označil je za mimořádně agresivní a katastrofální a dodal, že Polsko využije právních a jiných možností, aby ukázalo, že je naprosto nepřiměřené.Není tomu docela tak, jak píší média. Protože po pravdě řečeno tento problém existuje už 12 nebo 13 let. Předchozí vláda se s ním také potýkala. Jenomže my, jako obyčejně v našich vztazích s Čechy, jsme to nebrali příliš vážně. Mysleli jsme si, že se to nějak urovná. Problém je prostě v tom, že provoz dolu, který je, jak víte, obrovskou 280 metrů hlubokou jámou v zemi, vyvolává takový efekt, jako je snížení hladiny podzemních vod v okolí dolu. A tato zóna se neustále rozšiřuje. Je stále větší, desítky kilometrů od místa těžby hnědého uhlí. Jak jsem už řekl, o tomto problému věděla předchozí vláda už před 12 nebo 13 lety. Předpokládalo se však, že buď se to nějak urovná, nebo se prostě nic nestane. Češi to pozorovali, monitorovali situaci a zjišťovali, že se hladina podzemních vod na české straně neustále snižuje, až do okamžiku, kdy zařízení na jímání vody už nezabezpečovala vodou sociální, hospodářské a každodenní potřeby, a hladina podzemních vod i nadále klesala.Češi o tom samozřejmě mluvili, Poláci přikyvovali hlavami, ale nic nedělali. A přece měli tehdy možnost vyřešit tento úkol technicky – nebyl to přece žádný politický problém, nebylo to tématem jednání – o čem by měli jednat? To je očividné. Co by měli Poláci udělat? Asi za 40 milionů zlotých zařídit to, čemu říkají odborníci hliněná zástěna, tedy vykopat obrovskou jámu a naplnit ji velmi lepkavou hlínou, která funguje jako houba a nepropouští vodu. A pak by nebyly žádné problémy. To jsme ale neudělali. A teď pociťují Češi stále větší nedostatek vody a čas od času si na to vzpomínají, zejména před volbami. Protože, jak víte, mají v říjnu parlamentní volby, takže si někdo zase na to vzpomněl. Přijaly to s nadšením všelijaké ekologické organizace, které dělají vše možné, aby vytvořily v Polsku obrovský nedostatek elektrické energie. A právě ty přispěly tímto svým intelektuálním přínosem k tomu obžalovacími spisu proti Polsku. Právě z toho pochází celá řada studií, které dokazují, že jak tento důl, tak i vůbec těžba hnědého uhlí je škodlivá a nepotřebná a že to všechno je potřeba zakopat a zatopit. Jde o to, že to není jediný důl v této oblasti. Podobných dolů je v Německu pět. A na české straně je jich také pět. Ten rozdíl je pouze v tom, že jejich provoz nesnižuje hladinu podzemních vod na území sousedního státu.Tento důl se nachází v bezprostřední blízkosti polsko-české hranice a odčerpává vodu přirozeně odtamtud. Takže my v Polsku – zejména média a také politici – v tom vidíme svého druhu domýšlivý nebo agresivní postoj soudu. A tomu tak zdaleka není. Vypadá to, jako kdyby nějaký chlap zabil ženu, a všichni se zlobí na soud, který ho odsoudil. Ten chlap je přece vinen, vždyť zabil ženu, že ano? A tady ta naše nedbalost, kterou přeměnila česká strana v žalobu, narazila na soudní rozhodnutí, které vstoupilo v právní platnost. A my se teď na všechny zlobíme. Proč je takové pobouření? Protože toto soudní rozhodnutí má obrovský hospodářský dopad. V jeho důsledku, vzdáme-li se těžby uhlí v tomto regionu, nejenže 8 000 lidí přijde o práci a nebudou mít prostředky na živobytí, ale to hlavní je, že ta elektrárna nebude mít odkud vzít palivo, to uhlí. Protože na tuto elektrárnu není možné dopravovat hnědé uhlí. A to je asi 7 % polských kapacit. Sedm procent je hodnota, kterou nedokážeme nahradit žádným dovozem. Takže vinu na tom nemá soud, který vynesl rozsudek. Vinu na tom mají ti, kdo tento problém vytvořili. Vinu na tom má určitě Polská energetická skupina (Polska Grupa Energetyczna), vinu mají lidé, kteří odpovídají za energetickou politiku polského státu, lidé, kteří se neustále zabývají čímkoli, ale ne tím, co je potřebné.Otázka je také v tom, že Češi tyto peníze nedostanou, protože je třeba je zaplatit do pokladny EU. Takže Češi nedostanou nic. Navíc Češi nechtějí, aby byl tento důl zavřen. Mají dokonce zájem na jeho rozvoji, protože jde o odbytiště pro jejich podniky na výrobu zařízení pro těžbu užitkových nerostů. Mimochodem právě Češi dodávají toto zařízení pro české, německé a polské doly v tomto regionu. Češi prostě chtějí, aby jim tento důl neškodil. Nic víc.Jaké východisko vidíte z této situace?To východisko samozřejmě existuje. Premiér by měl především vyhnat náměstka ministra státního majetku v polské vládě Soboně, protože to je jeho práce. Za druhé nechápu, proč tento problém projednává ministr klimatu a životního prostředí, a nikoli ministr, který odpovídá za energetickou politiku státu, tedy ministr státního majetku? Za fungování energetického systému a těžbu energetických surovin odpovídá vicepremiér Jacek Sasin. A náměstka ministra státního majetku Artura Soboně, který odpovídá za energetickou politiku státu, by bylo už potřeba dávno vyhnat, protože způsobil tento konflikt. A je třeba nikoli posílat do Česka úředníky na vládní úrovni, ale řešit problém na úrovni místní samosprávy, kteří se musí domluvit, co mají dělat v této situaci. A nejen žvanit, ale také dělat.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

