https://cz.sputniknews.com/20210924/polsko-a-cesko-budou-pristi-tyden-pokracovat-v-jednani-o-dolu-turow-15943513.html

Polsko a Česko budou příští týden pokračovat v jednání o dolu Turów

Polsko a Česko budou příští týden pokračovat v jednání o dolu Turów

Česká republika a Polsko budou v příštím týdnu pokračovat v jednání o dolu Turów, prohlásil náměstek polského ministerstva zdravotnictví Pavel Jablonski. 24.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-24T15:43+0200

2021-09-24T15:43+0200

2021-09-24T16:34+0200

česko

polsko

mezinárodní vztahy

česká republika

jednání

důl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/14600913_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_f5b73848a1f4adbdd653a01f0ed82fe4.jpg

Jablonski je členem polského jednacího týmu o osudu sporného polského dolu. „Další kolo česko-polského jednání skončilo. Podle výsledků dnešního jednání můžeme říci, že se nám podařilo dosáhnout jistého pokroku v jednání. Současně s tím není možné říci, že otázka byla vyřešena. Příští týden budeme pokračovat v jednání,“ řekl Jablonski v přímém přenosu polské televize.„Existuje mnoho důležitých momentů v čele s energetickou bezpečností Polska. My také nezapomínáme na to, že okolo dolu vzniklo mnoho otázek. Máme mnoho různých hodnocení této situace po obou stranách hranice. Přístup polské vlády byl od samého začátku takový, aby bylo nalezeno řešení, které se opírá na dialog, najít řešení, které bude odpovídat těm obavám, které existují, zvlášť na české straně. Polsko je od začátku na to připravené,“ uvedl náměstek polského ministra. Polsko prý nechce kazit vzájemné vztahy kvůli tomuto dolu.„My chceme s Českem zachovat dobré vztahy. Jsme partnery v rámci vzájemných vztahů, v rámci NATO, v rámci EU, v řadě dalších projektů. Počítáme s tím, že takový přístup nám umožní tento spor vyřešit za krátkou dobu,“ uvedl Jablonski. Jednání podle jeho slov jdou těžce, „případ nadále zůstává velmi složitý“.Vyjádření BabišeK situaci se pro česká média vyjádřil také premiér Andrej Babiš. „Polská strana měla dostatek času na to, aby tento problém řešila, bohužel ho nechtěla řešit,” sdělil s tím, že právě z důvodů absence polské aktivity se Česko nakonec obrátilo k evropským orgánům.Předseda vlády také dodal, že spory okolo dolu Turów nemohou narušit dobré vzájemné vztahy s Polskem, a to ani v rámci Visegrádské skupiny.„Vnímám posun“Ministr životního prostředí Richard Brabec uvedl, že v jednání s polskou stranou vidí krok vpřed.„Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Nicméně bylo několik bodů, které byly významně sporné celou dobu. Dnes po jednání vnímám posun v některých a uvidíme. Nechci konkretizovat,” prohlásil.TurówMezi Polskem a Českem v poslední době rezonuje spor ohledně dolu Turów. Soudy EU na začátku týdne uložily Polsku pokutu ve výši půl milionu euro denně. Důvod je ten, že země nezastavila těžbu v dole Turów, který se nachází bezprostředně na českých hranicích. Pokuta přitom poběží do té doby, dokud země těžbu v dolu skutečně nezastaví.Polská strana se rozhodnutí soudu odmítla podřídit se slovy o tom, že zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Elektrárna zásobovaná dolem Turów totiž vyrábí až 7 % energie v zemi. Jejím uzavřením by hrozily výpadky v polském energetickém systému a růstem cen pro spotřebitele. Vláda přitom také uvedla, že se jedná o jediný zdroj tepla pro město Bogatynia a jeho okolí.Jednání o osudu dolu vedou expertní skupiny z Česka a Polska. Usilují o vytvoření dohody mezi vládami, která by vedla k vyřešení sporu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/babis-slibil-kandidata-na-prezidenta-o-koho-by-se-mohlo-jednat-15943035.html

https://cz.sputniknews.com/20210924/starosta-vladimir-stribrny-kvuli-turowu-jsme-v-takzvanem-srazkovem-stinu-15941573.html

https://cz.sputniknews.com/20210924/byvaly-poradce-merkelove-vytvoreni-aukus-vedlo-ke-ztrate-duvery-v-bidenovu-administrativu-15942231.html

polsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, mezinárodní vztahy, česká republika, jednání, důl