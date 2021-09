https://cz.sputniknews.com/20210924/pozor-vesmes-afghanci-slovenska-policie-popsala-s-cim-se-ve-sluzbe-potyka--15943269.html

Pozor, vesměs Afghánci. Slovenská policie popsala, s čím se ve službě potýká

Policisté cizinecké policie Slovenské republiky měli v těchto dnech plné ruce práce. Ve středu dostali hlášení, že se cizinci nacházejí na železniční stanici v... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

Pokud se jedná o Trenčín, operační důstojník vyslal ve středu večer trenčínské policisty na železniční stanici prověřit oznámení. Podle hlášení se tam měla nacházet skupina osmi neznámých mužů a pobíhat po kolejišti. Policisté při kontrole zjistili, že jsou to cizinci bez dokladů totožnosti.Cizinci uvedli, že pocházejí z Afghánistánu a je jim od 15 let do 30 let. Ještě v noci si skupinu mladých mužů převzali policisté cizinecké policie. Po provedení potřebných procesních úkonů policisté rozhodli tak, že jedna osoba půjde do útvaru policejního zajištění pro cizince, protože je žadatelem o azyl. U ostatních sedmi osob bude provedeno odborné vyšetření k určení věku a podle výsledků vyšetření se rozhodne o dalším postupu.Pokud jde o Košice, ve čtvrtek dopoledne dostali hlášení košičtí policisté, že v tomto městě na silnici ve směru do Prešova stojí nákladní vozidlo a jeho řidič slyšel z návěsu nějaké hlasy. Za přítomnosti policistů návěs otevřel a postupně z něj vystoupilo šest cizinců.Ti uvedli, že nemají doklady, pocházejí z Afghánistánu a že jeden z nich se necítí dobře. Policisté okamžitě přivolali rychlou lékařskou pomoc a cizince ošetřili.Ostatní byli předáni kolegům z cizinecké policie, kteří je předvedli na oddělení. Ani v tomto případě nebylo možné určit jednoznačný věk cizinců.Vzhledem k tomu, že jejich vzhled neodpovídal jimi uváděnému věku, museli absolvovat lékařské vyšetření k určení věku.Vyšetření potvrdilo, že tři z nich jsou nezletilí, proto byli předáni pracovníkům úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Další dva cizinci jsou žadateli o azyl v Rumunsku a Bulharsku, tam budou po provedení potřebných úkonů směřovat jejich další kroky.Pod příspěvkem policistů sledující zveřejnili své dotazy.„A proč neutíkají i ženy, když jim tam jde o život? Neumím si představit, že bych tam zůstala a mužská část rodiny by utekla,“ stojí v poznámce Andrey Navarové.„Afghánci v Trenčíně na kolejích? To se jim zřejmě opozdil vlak,“ sarkasticky napsal Bliss o'Harlem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vlastimil Matouš Len Afgánci? A všetci sú mosliimovia však? A prečo pápež podporuje prisťahovalectvo do Európy, keď veľmi dobre vie, že 99 prisťahovalcov zo 100 sú moslimovia? Kto a kedy rozhodol o islamizácii Európy? Je pápež členom skupiny mocných tohto sveta, ktorá rozhodla o islamizácii Európy? 1

