https://cz.sputniknews.com/20210924/pres-den-se-kamaradi-v-noci-vrazi-vam-kudlu-do-zad-matka-ceskeho-vojaka-o-misi-syna-v-afghanistanu-15944201.html

Přes den se kamarádí, v noci vrazí vám kudlu do zad. Matka českého vojáka o misi syna v Afghánistánu

Přes den se kamarádí, v noci vrazí vám kudlu do zad. Matka českého vojáka o misi syna v Afghánistánu

Vojenská mise v Afghánistánu si vyžádala životy 14 českých vojáků. Prvním z nich se v roce 2007 stal Nikolaj Martynov. V 90. letech se se svou rodinou... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-24T18:19+0200

2021-09-24T18:19+0200

2021-09-24T18:19+0200

názory

vojáci

afghánistán

incident

vojenská služba

zahraniční mise

vzpomínky

armáda čr

povolání

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/15943510_0:32:1201:707_1920x0_80_0_0_9b27adbfd61403320b5a1a2dcd6860e8.jpg

Starší syn paní Kestlerové Ruslan absolvoval povinnou vojenskou službu v Afghánistánu za doby sovětského tažení v letech 1987-1988. O skutečné destinaci služby se dozvěděla až po jistém čase, jelikož původně byla avizována lokace v Leningradu. Za dobu desetileté vojny SSSR v Afghánistánu zahynulo na tomto území 15 000 sovětských vojáků.Mladší synové, dvojčata Nikolaj a Alexandr, které Marie Kestlerová vychovávala sama, sloužili již v české armádě. V roce 1996 se její rodina přestěhovala do Plzně, kde po ročním studiu českého jazyka mladí muži absolvovali obchodní SOU. Alexander si udělal maturitu a vystudoval obor truhláře a Nikolaj se vyučil v oboru řezník-uzenář. Poté, co obdrželi české občanství, šli sloužit do Armády České republiky. Krátce působili ve svém vystudovaném oboru, ale poté se oba mladí muži rozhodli znovu nastoupit do armády jako vojáci z povolání.Z profesního výběru svých synů nebyla Kestlerová nadšená. „Poprosila jsem manžela, ať si s nimi okamžitě promluví jako chlap. Ale řekl mi, ať se na něho nezlobím. Proč by s nimi mluvil, když si to vybrali?“ Od vojenské služby se je snažil odradit i ředitel učiliště Schnejder. „Vy jste Rusové, holt máte tu válku v krvi,“ vzdal se. Nikolaj mu tehdy oponoval: „Já nechci žádnou válku, půjdu na vojnu. Chci být chlap.“Nečekaný incident na misi, kde se zachoval jako hrdinaPo absolvování ZVS byl Nikolaj v roce 1999 přijat do další činné služby ve 43. výsadkovém mechanizovaném praporu v Chrudimi, kde vystřídal několik funkcí od ženisty ženijního družstva po průzkumníka čety velitelské roty. Před vysláním do Afghánistánu v roce 2007 se účastnil tří půlročních mírových operací v Bosně a Hercegovině a Kosovu. O odletu Nikolaje do jižně asijské země se paní Kestlerová dozvěděla od své snachy, manželky staršího syna Ruslana.Ohlasy na službu 27letého vojáka a jeho velkorysou osobnost byly příznivé jak od vedení, tak od kolegů, vzpomíná maminka Nikolaje. „Říkali mi, že byl vážený mezi kolegy. Jako kamarád byl skvělý usměvavý dobrák… Náčelník generálního štábu mi říkal, že když jiným bylo špatně, Kolja se smál. Takovou měl povahu a lidi ho měli opravdu rádi,“ vypráví paní Kestlerová.Do Afghánistánu odjel v dubnu a před tragédií necelý měsíc sloužil ve Fayzabádu. Příběh události ze začátku května líčí maminka vojáka: „Zachraňoval své kamarády. Nikolaj jel v předposledním autě v patrole a pořád se díval do zrcátka. Najednou poslední auto zmizelo a šli se s kamarádem podívat, co se stalo. Auto propadlo a společně vytáhli z něho své kolegy. V tento okamžik se na ně sesypali kamene. Jeho kolegy to odneslo do řeky a Nikolaje kameny zasypaly,“ uvedla. Mladý voják zemřel na následky zranění utrpěného při sesuvu půdy.Spolubojovníci na Martynova nezapomínajíPo ukončení české mise v Afghánistánu byli rodiče zemřelých vojáků pozváni na ministerstvo obrany. Dle slov paní Kestlerové ministr obrany Lubomír Metnar poděkoval za službu jejích dětí, kteří zahynuli. „Nemuselo nás to stát 14 životů. Říkají, že čas lečí, ale ne. To bych nikomu nepřála, aby se rodiče dívali na hrob svých dětí. Kdyby se mu nic nestalo, byla bych nejšťastnější člověk na zemi,“ přiznává se Kestlerová. Setkání proběhlo den před nástupem a symbolickou vzpomínkou na padlé vojáky na pražském Vítkově.Každý rok na Nikolaje Martynova vzpomínají jeho kolegové a kamarádi, kteří se scházejí na rodinnou vzpomínkovou událost. „Pravidelně přijíždí celý prapor, s kým společně působil v Afghánistánu, kolem 20 kluků. To jsou všechny moji děti. Taky mi říkají „mamko“. Každý rok přijedou na hřbitov, posedíme a grilujeme, společně trávíme večer. Pan ministr také přijížděl několikrát na hřbitov. Jsem vděčná, že lidé na to nezapomínají,“ poznamenala Kestlerová.Navzdory tragické události jeho bratr Alexandr nadále pokračuje v Armádě České republiky. Řekl své mamince: „Mám půlku srdce, ale pokračuji dál.“ Současně se o ni a o jejího manžela starají Ruslan a Alexander. Pomáhají s opravou domu a také v domácím hospodaření. Paní Marie Kestlerová podotýká, že má skvělého manžela, se kterým si její synové velmi dobře rozumí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam To bude asi fejk, vždyť tam žili stovky tisíc oddaných "tlumočníků" z nichž ty nejoddanější máme u nás doma a když budeme hodní, Talibán nám ještě pošle další. 3

jiříček Když bratři mezi sebou jednou probírali své vojenské zážitky, starší Ruslan prozradil: „Brachové, mír tam nikdy nebude. Přes den se s vámi místní kamarádí, pokud je něčím pohostíš, ale v noci vám stejný „kamarád“ bodne kudlu do zad. Nikdy jim nesmíte věřit. Buďte vždy opatrní.“ 1

4

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

vojáci, afghánistán, incident, vojenská služba, zahraniční mise, vzpomínky, armáda čr, povolání