https://cz.sputniknews.com/20210924/prichazi-zima-nemci-meri-mnozstvi-plynu-v-zasobnicich-15941393.html

Přichází zima: Němci měří množství plynu v zásobnících

Přichází zima: Němci měří množství plynu v zásobnících

Naplněnost německých zásobníků plynu dosahuje úrovně 65 %. To je více, než je průměr v Evropské unii, uvedla na brífinku v Berlíně tisková mluvčí německého... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-24T22:20+0200

2021-09-24T22:20+0200

2021-09-24T22:20+0200

svět

gazprom

rusko

německo

plyn

zima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/574/60/5746026_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_1a88f84e43596deaacc30bfcd5624c30.jpg

„Zásobníky plynu jsou nyní zaplněny na 64,69 %. To je méně, než to bylo v minulém roce, to je pravda. Stejná úroveň byla v roce 2015… Říkala jsem, že u nás v Německu máme největší sklady plynu v Evropské unii. V mezinárodním srovnání jsme na čtvrtém místě. Celkově se jedná o 24,6 miliard kubických metrů, to je velmi velký objem,“ uvedla.Baronová dále uvedla, že tento objem 16krát převyšuje objem plynu nacházející se ve skladech ve Velké Británii. Otázky okolo zásob plynu se, podle jejích slov, projednávají na evropské úrovni.Německá vláda rovněž pozorně sleduje vývoj cen plynu na světových trzích, sdělila. Vláda se prý ale nevměšuje do tržního procesu.„Nákup plynu, to je tržní úkol. Německá vláda nenakupuje plyn a nemá dohody o dodávkách plynu se soukromými společnostmi či soukromými partnery. My situaci pozorně sledujeme,“ prohlásila Baronová v odpovědi na otázku, zdali Německo jedná s Ruskem o dodatečných nákupech plynu.Ruský plynRusko plní své plynárenské závazky přesně podle dohod, uvedla dále Baronová s tím, že pro Německo nevzniká žádné ohrožení energetické bezpečnosti.„Vidíme růst ceny plynu z (…) různých důvodů a pozorně to sledujeme… Bezpečnost dodávek energie do Německa zůstává vysoká, existující poptávka se zcela pokrývá, podle našich informací se existující smlouvy plní na sto procent, tak i s ruskou stranou,“ řekla Baronová, když odpovídala na otázku o možném tlaku ze strany Ruska na plynárenský trh Německa.„Německo v současné době nemá deficit v dodávkách,“ dodala.Ceny plynu v EvropěZástupkyně Ministerstva energetiky Spolkové republiky Německo Susanne Ungradová se před dvěma dny vyjádřila k cenám plynu.Podle Ungradové existuje mnoho faktorů, které ovlivňují cenu: „těžká zima, ekonomické změny, zvýšená poptávka po plynu, situace v Asii, požáry na Sibiři“.„Nevidíme nutnost, aby do situace zasahoval stát,“ dodala Ungradová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/jednani-kolem-dolu-turow-pokracuji-polska-strana-mela-dostatek-casu-vzkazal-babis-15940928.html

bancafe Německo má smlouvy s Ruskem, to plní smlouvy , takže Německo se nedostatku plynu nebojí, ale ukazuje to, že jak bude třeba bude košile, bližší kabátu. Nejdříve si naplníme mi a pak co zbude prodáme vám. 2

Simo Häyhä Plyn není zdaleka nejžádanější zboží na mezinárodních trzích. Takže Rusko nadále zůstává jen levná zásobárna surovin bez konkurenceschopného průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. 0

2

rusko

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, rusko, německo, plyn, zima