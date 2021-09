https://cz.sputniknews.com/20210924/sestra-kim-cong-una-odpovedela-na-navrh-soulu-oficialne-ukoncit-korejskou-valku-15942426.html

Sestra Kim Čong-una odpověděla na návrh Soulu oficiálně ukončit korejskou válku

Severní Korea a Jižní Korea jsou stále technicky ve válce, protože konflikt z let 1950-1953 skončil bez mírové dohody, ale pouze jako příměří. V posledních... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

Kim Jo-čong, sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, reagovala na prohlášení jihokorejského prezidenta Mun Če-ina na Valném shromáždění OSN počátkem tohoto týdne. Če-in navrhl vyhlásit oficiální konec korejské války a uvedl, že takový akt by „učinil nezvratný pokrok v denuklearizaci a zahájil éru úplného míru".Kim Čo-jong, o ověřování vztahů se Soulem jihokorejskými médii prohlásila, že je „obdivuhodné" ze strany Jižní Koreji, že takový návrh předložila, ale zdůraznila, že Modrý dům musí nejprve zastavit svou „nepřátelskou politiku", než se pokusí uzavřít mírovou dohodu se svým sousedem. Čo-jong zároveň poznamenala, že Pchjongjang by byl ochoten zahájit jednání se svým sousedem, pokud by zastavil provokace.Politička, která je považována za jeden z nejdůležitějších hlasů v rozhodování vlády, se k „nepřátelské politice" jihu více nevyjádřila, ale dříve Pchjongjang ostře odsoudil společná cvičení Soulu se Spojenými státy a rozesílání propagandistických letáků na sever.Tyto akce loni v létě vyústily v nečekanou eskalaci napětí, kdy Severní Korea zničila mezikorejskou styčnou kancelář používanou jako de facto velvyslanectví a komunikační kanál mezi oběma zeměmi. Po zničení Jižní Korea zakázala aktivistům posílat do Severní Koreje letáky. Počátkem tohoto měsíce si obě strany vyměnily obvinění poté, co Pchjongjang provedl dva testy balistických raket, zatímco Soul testoval balistickou raketu vypálenou z ponorky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

