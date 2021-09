https://cz.sputniknews.com/20210924/spolecnost-apple-zkritizovala-navrh-ek-ohledne-jednotne-nabijecky-15942625.html

Společnost Apple zkritizovala návrh EK ohledně jednotné nabíječky

Společnost Apple zkritizovala návrh EK ohledně jednotné nabíječky

Společnost Apple se domnívá, že návrh Evropské komise na zavedení jednotného standardu pro nabíjení mobilních telefonů a tabletů v EU s konektorem USB-C... 24.09.2021

„I nadále se obáváme, že přísné předpisy, které vyžadují pouze jeden typ konektoru, budou inovace spíše tlumit než podporovat, což bude na úkor spotřebitelů v Evropě i na celém světě. Těšíme se, že budeme i nadále spolupracovat se zúčastněnými stranami, abychom pomohli najít řešení, které ochrání zájmy spotřebitelů i schopnost odvětví inovovat a nabízet uživatelům nové skvělé technologie,“ citoval kanál mluvčího společnosti Apple.Cílem návrhu EK je usnadnit spotřebitelům nabíjení různých zařízení jedním přístrojem a snížit počet vyřazených nabíječek.Pro Apple by to však mohlo být problematické, protože společnost nadále používá nabíječky s konektory typu Lightning, které jsou vhodné pouze pro její zařízení.Návrh z EKEvropská komise navrhuje zavést v EU jednotný standard pro nabíjení mobilních telefonů s konektorem USB-C a oddělit jejich prodej od samotných zařízení.Požadavek by se vztahoval také na tablety, fotoaparáty, sluchátka, přenosné reproduktory a herní konzole. Jde tedy o to zajistit, aby všechna příslušná zařízení byla na evropský trh dodávána se stejným portem. Návrh musí schválit Rada EU a Evropský parlament, které jej budou moci mimo jiné změnit. Pokud budou nová pravidla schválena, budou mít státy na jejich zavedení dva roky.V roce 2020 se v EU prodalo přibližně 420 milionů mobilních telefonů a dalších přístrojů. Každý zákazník má v průměru přibližně tři nabíječky, z nichž dvě používá pravidelně. Komise však upozornila, že přibližně 40 % spotřebitelů se setkalo s problémem, kdy do telefonu nepasovaly všechny konektory.EK dodala, že lidé ročně utratí přibližně 2,4 miliardy eur za samostatné nabíječky, které nejsou součástí elektronických zařízení. Kromě toho se z nich ročně vyprodukuje několik tun odpadu.Evropská komise pracuje na řešení tohoto problému od roku 2009. Zejména podpořila dobrovolnou dohodu v odvětví, která snížila počet stávajících portů z 30 na 3, zdůraznila tisková zpráva.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

