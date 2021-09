https://cz.sputniknews.com/20210924/starosta-vladimir-stribrny-kvuli-turowu-jsme-v-takzvanem-srazkovem-stinu-15941573.html

Starosta Vladimír Stříbrný: Kvůli Turówu jsme v takzvaném srážkovém stínu

Spor okolo dolu Turów má jednu pozoruhodnou vlastnost. Zatímco polská strana vyjadřuje hněv a uchyluje se k hrozbám, česká strana je klidná, mírumilovná a chce... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

Ovlivňuje tedy důl Turów nějak život v Heřmanicích?Heřmanice důl Turów může ovlivnit tím, že nám sebere spodní vodu. Dneska už nám dochází k poklesu studní. Jsme pět kilometrů od sebe a Heřmanice jsou 370 metrů nad mořem, důl Turów je dnes na nule, podle neoficiálních informací mínus pět metrů pod hladinou moře. Tím nám dochází k úbytku spodních vod. V loňském roce nám tady Ministerstvo životního prostředí ČR de facto udělalo monitorovací vrt, takže až od loňského roku se tady ty spodní vody začínají monitorovat. Ale podle studní, které tady mají místní občané, tak k tomu poklesu již dochází. Samozřejmě potom je to třeba ještě hluk. Ten zatím ještě nepřekračuje stanovené limity. Ale při nějakém určitém směrování větru od dolu Turów je ten hluk hlasitější. K nám do Heřmanic vždycky přicházela studená fronta od západu, kde zrovna leží ten důl Turów. Už máme vypozorováno, navíc to máme potvrzené i Českým hydrometeorologickým ústavem. Když ta studená fronta přichází od toho západu, přijde nad důl Turów a ten důl, jak je hluboký, tak stoupá sloupec teplého vzduchu, ten tu studenou frontu nám nadzvedne, ta se následně rozdělí na dvě části a projde okolo Heřmanic. Takže jsme v takzvaném srážkovém stínu. Takže pro nás, pro Heřmanice, je to další důsledek těžby dolu Turów.Jak určitě víte, Soudní dvůr Evropské unie v pondělí Polsku udělil pokutu půl milionu eur denně. Jak vnímáte toto rozhodnutí?Na jednu stranu nám soudní dvůr dává za pravdu. To, co my argumentujeme. Já osobně jsem třeba v pondělí seděl s polským ministrem životního prostředí, polským maršálkem, našim hejtmanem Libereckého kraje a dalšími starosty tady z pohraničí. Apelovali jsme, poslali jsme i dopis premiérům obou zemí, aby tu dohodu podepsali co nejdřív. Ty vztahy mezi Českem a Polskem jsou teď jakoby vážné. Nám jako samosprávám to vadí v tom, že na té polské straně máme nějaké partnery. Budovali jsme společně spousty nějakých projektů. A když se vlády nedokážou domluvit, tak nám jako samosprávám to působí špatnou spolupráci v rámci tady toho česko-polského území.Myslíte, že nakonec Polsko důl zavře a zruší plány na jeho rozšíření?Ne, to víme od začátku. My si to ani nemyslíme, protože ze dne na den důl Turów zavřít nejde. Polská republika má energetickou koncepci postavenou na uhelných elektrárnách. Důl Turów zásobuje necelých 10 procent území Polska, což je velká část. Zároveň důl Turów a přilehlá elektrárna dává práci asi 20 tisícům zaměstnancům. Takže si nemyslíme, že to Polská republika udělá. My jako samosprávy jsme ani nikdy nechtěly zavřít důl Turów. My jsme jenom chtěli, aby PGE postupovalo v souladu se zákonem. Naše argumenty jsou, že nám to sebere vodu, že jsme ve srážkovém stínu, že se zvyšuje prašnost. Na části Hrádecka a Chrastavska, kde to bude pár metrů od státních hranic, asi 150 metrů od nejbližší obce. Už dneska je tam také prokazatelné, že tam dochází k velkému poklesu spodních vod. Tam ta část na tom zatím bude hůř než Frýdlantsko, potažmo Heřmanice. Ta společnost PGE, ani Polská republika na tyto argumenty nereagovaly. Odmítaly se s námi bavit. Proto jsme my samosprávy požádaly Liberecký kraj, který pak požádal českou vládu o pomoc. Tady je vidět, že ten soudní dvůr zatím dává České republice za pravdu, že Polská republika nepostupovala podle platných evropských zákonů.Polsko je rozhodnutím evropského soudu pobouřeno. Ozývají se hlasy, že je nutné pozastavit spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky, nebo odejít z Evropské unie. Jde o plané hrozby?Tohle nedokážu posoudit, protože to už je vysoká politika. My jako starostové se tady zabýváme úplně něčím jiným. Já si myslím, že kdyby to bylo na úrovni starostů nebo samospráv, tak jsme se už dávno dohodli a nějaká smlouva by byla podepsaná.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

