Turecko očekává změnu v přístupu Ruska k Sýrii, tvrdí Erdogan

Turecko očekává změnu v přístupu Ruska k Sýrii, tvrdí Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v předvečer již dříve ohlášeného setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, které se uskuteční 29. září

2021-09-24T17:47+0200

2021-09-24T17:47+0200

2021-09-24T17:47+0200

„Od setkání s (ruským prezidentem; pozn. red.) Putinem mám jiná očekávání. Syrský režim skutečně představuje hrozbu na našich hranicích. Od Ruska jako od přátelské země očekávám solidaritu a jiný přístup k Sýrii. Náš společný boj by měl pokračovat na jihu,“ řekl Erdogan novinářům.Dodal, že cílem Turecka je posunout dvoustranné vztahy s Ruskem na novou úroveň a dosáhnout obratu obchodu ve výši 100 miliard dolarů.Putin a Erdogan plánují během pracovní návštěvy tureckého vůdce v Rusku jednat o bilaterálních vztazích a syrských otázkách, řekl dříve novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. O den dříve Erdogan prohlásil, že očekává „důležitá rozhodnutí“ během jednání s Putinem, které se uskuteční 29. září v Soči.Podle tureckého prezidenta také USA zvýšily vojenskou podporu kurdským formacím v Sýrii, za žádného z amerických představitelů dosud nebyla tak špatná situace jako za současného prezidenta Joea Bidena.Setkání Bidena a ErdoganaV červnu došlo k setkání tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana a amerického prezidenta Joea Bidena. Po jednání uvedl turecký lídr, že Ankara a Washington vstupují do nové éry bilaterálních vztahů.Turecko je podle jeho slov připraveno rozvíjet spojenecké vztahy s USA a věří, že časem budou neshody překonány. Dodal, že jediným požadavkem Turecka je respektovat jeho svrchovaná práva ve všech politických i ekonomických oblastech a podporovat ho v boji s teroristickými organizacemi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Putin udělal už jednou velkou chybu když přistoupil na Idlib a kolik to stálo životů ruských vojáků. Turecko jako člen NATO podporuje teroristy v Sýrii a Vláďa by s ním měl vyběhnout.

Ykcenaj Naj

Co se děje v přáních a co ve skutečnosti těžko říst ale když se dva tahají ta těžko Rusko povolí- Ropa je mocná čarodějka-Amíci kradou kde se dá a po Afganistánu už jim věřit nemůže ani slepá EU a to je co říct- jena%t tahnou svých problémů mají dost a dluhů ještě více- vzpomínám na jeden hezký film,kde říkalí- hajizl mají na chodbě a dělají machry ???

5