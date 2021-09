https://cz.sputniknews.com/20210924/usa-oznamily-navrat-ke-smlouve-o-zakazu-jadernych-zkousek-15938735.html

USA oznámily návrat ke smlouvě o zákazu jaderných zkoušek

USA oznámily návrat ke smlouvě o zákazu jaderných zkoušek

Americká administrativa obnovuje podporu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) a hodlá usilovat o její uvedení v platnost. Prohlásila to ve... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

„Chci od samého začátku dát jasně na srozuměnou, že USA podporují CTBT a jsou oddány práci na jejím uvedení v platnost," uvádí se v prohlášení Jenkinsové, které bylo zveřejněno na webu Ministerstva zahraničí USA.Smlouva podepsaná před 25 lety zavazuje každý účastnický stát k tomu, aby „neprováděl jakýkoli zkušební výbuch jaderné zbraně ani jakýkoli jiný jaderný výbuch a také zakázal a zabraňoval jakémukoli podobnému výbuchu na každém místě, které je pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou“.Předchozí administrativa bývalého prezidenta Donalda Trumpa v obnovené jaderné doktríně Spojených států prohlásila, že odmítá usilovat o ratifikaci a uvedení v platnost CTBT, vyhradila si právo obnovit jaderné zkoušky, když to bude třeba.Tuto smlouvu podepsalo zatím 185 zemí, 170 z nich ji ratifikovaly. Aby nabyla smlouva platnosti, je nutná její ratifikace 44 státy vyjmenovanými ve speciální příloze. Ratifikaci provedlo 36 z nich, včetně tří zemí, které vlastní jaderné zbraně: Ruska, Velké Británie a Francie. Ze zbývajících osmi nepodepsaly smlouvu tři země: KLDR, Indie a Pákistán. Dalších pět zemí ji podepsaly, ale neratifikovaly – jsou to USA, Čína, Izrael, Írán a Egypt.„Uznáváme vážnost problémů, které vznikají na cestě k tomuto cíli, včetně nutnosti ratifikace všemi zbývajícími zeměmi z přílohy 2, z nichž některé smlouvu zatím ani nepodepsaly,“ prohlásila Jenkinsová.24. února bylo oznámeno, že rozsáhlá jaderná cvičení NATO Able Archer mohla vyprovokovat jadernou válku mezi SSSR a USA v roce 1983. Jak vyplývá z odtajněných materiálů, nestabilní situace, která tehdy vznikla, byla vyvolána vážným nedorozuměním, které vyprovokovala cvičení NATO. Jejich cíl spočíval v ověření jaderných možností sil aliance v evropských zemích a také za jejich hranicemi, v důsledku čehož 16. letecká armáda vyznamenaná řádem Rudého praporu, která byla dislokována v NDR, uvedla letadla do zvýšené bojové pohotovosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

