V Praze se demonstrovalo za klima. Nechyběla Anna Šabatová

V pátek proběhla v Praze akce v rámci Fridays for Future. Na Malostranském náměstí zněly slogany jako „Teď nebo nikdy“, „Klimatická spravedlnost“ a další... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

Na místě byli také lidé z organizací Greenpeace a Duha, iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Podpořit demonstraci přišli bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan či bývalá ombudsmanka a chartistka Anna Šabatová.Podle jejích slov je potřeba, aby lidé byli aktivní, neboť klima prý souvisí s lidskými právy. „A já vás proto vyzývám, abyste neustávali ve svém úsilí. A doufám, že všichni společně prosadíme velký obrat ve společnosti, a to nejenom v české, ale i světové,” prohlásila.Podle pořádajícího hnutí česká vláda nedělá dostatek pro ochranu klimatu. Podle názoru aktivistů by se Česko mělo orientovat na takzvaně udržitelnější způsob života. Rovněž chtějí, aby po volbách vznikl post ministra pro klima.Z náměstí následně vyrazil pochod, prošel přes Staroměstské náměstí, ulici Na Příkopě a kolem Národního divadla, přes Karlův most zpátky na Malostranské náměstí. Podle odhadů policie se akce zúčastnilo 1000 až 1500 lidí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

