https://cz.sputniknews.com/20210924/vedci-prozradili-sedm-potravin-na-zlepseni-spanku-15928452.html

Vědci prozradili sedm potravin na zlepšení spánku

Vědci prozradili sedm potravin na zlepšení spánku

Vědci z Národního fondu spánku USA vyjmenovali sedm podzimních potravin, které pomohou zlepšit spánek, píše Eat This, Not That. 24.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-24T00:08+0200

2021-09-24T00:08+0200

2021-09-24T00:08+0200

zdraví

zdraví

potraviny

spánek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/224/28/2242875_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_024e34ea80c2319913f9889099d2ee41.jpg

Výzkumníci soustředili pozornost na to, že lidé jsou na podzim často sklíčení a jsou ve stresu. Proto tráví stále více večerů v posteli.Jednou z potravin, která pomůže usnout, jsou podle expertů mandle. Obsahují hořčík, který člověka uklidní. Jablka obsahují zase velké množství vitamínu C, který pomůže snížit hladinu cukru v krvi a arteriální tlak a také zlepší dýchání. Sladké brambory batáty jsou bohaté na vlákninu, která zajistí hluboký spánek.Další potravinou užitečnou pro spánek je krůta. Její maso obsahuje tryptofan, který má mírný sedativní účinek. Dobrá na to je také sladká kukuřice. Často ji díky velkému obsahu melatoninu doporučují těm, kdo trpí nespavostí. Američtí vědci radí nezapomínat na klikvu, která je rovněž bohatá na vitamín C a dobrá na spánek. Dobře také pomáhá muškátový ořech, který snižuje krevní tlak, uvolňuje cévy a kladně působí na náladu.Americká dietoložka Samantha Cassetty označila vlašské ořechy za potravinu, jež činí spánek hlubším a pomáhá se lépe vyspat. Jejich hlavní předností je tryptofan, aminokyselina, kterou organismus používá na výrobu serotoninu a melatoninu potřebných na regulaci spánku.V květnu jsme psali o tom, že ruská lékařka, neuroložka a somnoložka Jelena Carjovová upozornila, že dlouhý spánek může být symptomem problémů se zdravím.Podle jejích slov nejde o situace, kdy se člověk snaží kompenzovat nedostatek spánku kvůli narušení režimu. Lékařka uvedla, že věnovat tomu pozornost je třeba v případě, kdy člověk každý den spí mnohem více, než je tomu normálně, ale stejně je ospalý, řekla v rozhovoru pro Sputnik.Pro depresi je obecně příznačná zvýšená potřeba v spánku a ležení v posteli, ztráta zájmu o život kolem sebe, neboť se člověk soustředí na svůj vnitřní život, vysvětlila neuroložka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210916/odbornici-vysvetlili-ktere-potraviny-poskozuji-mozek-15859294.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, potraviny, spánek