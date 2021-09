https://cz.sputniknews.com/20210924/z-politickeho-hlediska-uz-kauza-vrbetice-skoncila-vesely-z-cssd-to-rekl-v-predvolebni-debate-15938503.html

„Z politického hlediska už kauza Vrbětice skončila.“ Veselý z ČSSD to řekl v předvolební debatě

„Z politického hlediska už kauza Vrbětice skončila.“ Veselý z ČSSD to řekl v předvolební debatě

Předvolební diskuze České televize pokračovaly debatou lídrů z Jihočeského kraje. Jedním z témat byla kauza výbuchů ve Vrběticích, hosté diskuze neočekávají... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-24T09:20+0200

2021-09-24T09:20+0200

2021-09-24T09:23+0200

kauza vrbětice

rusko

česká republika

spolupráce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13495117_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9dabd58f5b37375de46c8e1e9551463f.png

Hosty diskuze na ČT byli Jan Bauer (SPOLU), Richard Brabec (ANO), Ivana Kerlesová (PŘÍSAHA), Lukáš Kolářík (PirátiSTAN), Alena Nohavová (KSČM), Iveta Štefanová (SPD) a Ondřej Veselý (ČSSD).Za Česko o právní pomoc ruskou stranu požádalo české státní zastupitelství, podle Veselého se tak spor přesunul do roviny trestního řízení.„Z politického hlediska už kauza Vrbětice skončila, protože jsme došli na minimum lidí na zastupitelských úřadech jak Ruska, tak Česka, teď už je věc otázkou orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl Veselý.Alena Nohavová z KSČM zase přijde zvláštní, že Česká republika požádala Rusko o součinnost, protože podle ní k došetření činu policie nic takového nepotřebuje. Celá kauza se jí zdá prapodivná, ať už jde o průnik agentů do muničního skladu, nebo samotný výbuch.Lukáš Kolářík z koalice PirátiSTAN si zase myslí, že kauza již vyústila, protože vyšetřování prokázalo, že to byl útok cizí mocnosti. Vzhledem k reakci Ruska však nečeká, že se podaří útočníky zatknout a potrestat.Richard Brabec z ANO zase nevěří, že by ministr vnitra Hamáček chtěl v Rusku prodat republiku za Vrbětice.Ivana Kerlesová vyjádřila názor, že senátoři i veřejnost mají právo vědět, jak to s cestou do Moskvy ve skutečnosti bylo. „Celkově je kauza Vrbětice vážná a já věřím, že se zdárně vyšetří. Žádat o součinnost Rusko mi přijde trochu naivní,“ dodala.„Nemyslím si, že by byl Jan Hamáček nějaký gauner, ale to, jak komunikoval tu kauzu, byla fraška. Divím se, že je ještě na místě ministra vnitra, protože selhal,“ uvedl Bauer z koalice SPOLU. Naopak mu vadí, že Hamáček s Rusy vůbec jednal, i když věděl o jejich zapojení do výbuchů skladů.Předvolební průzkumyPodle předvolebního průzkumu agentury Stem pro srpen letošního roku by v parlamentních volbách vyhrálo ANO předsedy vlády Andreje Babiše se ziskem 31,1 % volebních hlasů. Na druhém místě by se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, lidovci) se ziskem 21,7 % hlasů. Na třetím místě by skončila koalice Pirátů a STANu se ziskem 18,7 %.Kromě těchto politických subjektů by se do sněmovny dostalo ještě několik politických stran, které by překonaly nutnou 5% hranici. SPD Tomia Okamury by získala 11,2 % a KSČM by získala 5,8 % volebních hlasů.Parlamentní volby jsou v České republice naplánovány na 8. a 9. října.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210701/ondracek-o-vyvoji-v-kauze-vrbetice-vladnou-nam-plukovnici-a-propadame-se-nekam-za-laos-a-kambodzu-15018606.html

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, česká republika, spolupráce