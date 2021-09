https://cz.sputniknews.com/20210924/zdenek-lanz-k-lipovske-a-ct-verejnopravnesoukromy-moloch-ct-potrebuje-jako-prase-drbani-vyvetrat-15939579.html

Zdeněk Lanz k Lipovské a ČT: Veřejnoprávněsoukromý moloch ČT potřebuje jako prase drbání vyvětrat

Zdeněk Lanz k Lipovské a ČT: Veřejnoprávněsoukromý moloch ČT potřebuje jako prase drbání vyvětrat

Přednedávnem došlo k odvolání Hany Lipovské z Rady České televize, které se nezaobešlo bez incidentu. K celé události se v komentáři pro Prvnizpravy.cz... 24.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-24T21:26+0200

2021-09-24T21:26+0200

2021-09-24T21:26+0200

česko

odvolání

česká televize

hana lipovská

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/12455207_0:233:3073:1961_1920x0_80_0_0_93da55d00909a3ffad14393941f0a588.jpg

Odvolávání Hany Lipovské bylo doprovázeno nejen incidentem s poslancem Lubomírem Volným, který se demonstrativně nechal vyvést z Poslanecké sněmovny policií, ale také podivným hlasováním o zařazení nebo nezařazení tohoto bodu k jednání Poslanecké sněmovny. V této souvislosti může vzniknout otázka, proč vznikl takový rozruch kvůli jedné osobě, mladé, zato talentované ekonomce. Navíc, když vezmeme v úvahu, že stejně nejsou obsazena všechna místa radních v ČT.Lanz považuje zvolení Hany Lipovské do Rady ČT za malý zázrak.Hana Lipovská podala několik podnětů ohledně financování ČT, kriticky se stavěla k vysokým odměnám generálního ředitele Petra Dvořáka, dokonce na něj podala i trestní oznámení kvůli špatnému hospodaření. Mohla ale Lipovská jako ekonomka podcenit právní stránku záležitosti a tudíž je možné, že nedošlo k žádnému nezákonnému jednání? Známo je jen to, že policie oznámení založila.Lanz přiznává, že působení Hany Lipovské v Radě ČT mohlo vadit mnoha lidem, zejména všem těm, kteří chtějí šířit jedinou „správnou pravdu“.Nehledě na to, že Lipovská musela vědět, že její oponenti využijí jakékoliv možnosti, aby ji z rady dostali, rozhodla se politicky angažovat a kandidovat jako lídr Volného Bloku v Pardubickém kraji, což se ji i stalo osudným.Lanz má ale za to, že ačkoliv působení Lipovské v Radě ČT skončilo, nebylo marné. Její snahy nebyly dokončeny, Lipovská však podle něj šla správným směrem, a proto existuje možnost, že se její snahy vyplatí v budoucnu.Odvolání LipovskéPro odvolání radní Hany Lipovské z Rady České televize hlasovalo 63 poslanců. Proti se postavilo 11 členů dolní komory.Odvolání se pokusil demonstrativně zabránit poslanec Lubomír Volný. Zablokoval řečnický pult. Z Poslanecké sněmovny ho musela vyvést policie.Hanu Lipovskou nehledě na snahy Lubomíra Volného Poslanecká sněmovna nakonec odvolala.Hana Lipovská kandiduje jako lídr Volného bloku v Pardubickém kraji. Právě z tohoto důvodu usilovali někteří poslanci o její odvolání z Rady České televize.„Zachraňte Hanu Lipovskou, která bojuje proti mafii v České televizi a Petru Dvořákovi,“ uvedl Lubomír Volný v průběhu jednání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210921/lipovska-o-rustu-cen-v-cr-bankeri-a-politici-delali-vsechno-pro-to-aby-zacalo-zdrazovani-15912044.html

Červenáček Bodaj by sme mali viacej takýchto Lipovských. 🐸🐸🐸🐸 2

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

odvolání, česká televize, hana lipovská