Zdravotnická sdružení: Nezvyšujte plošně platy zdravotníkům, klesne kvalita péče

Předsedové zdravotnických sdružení v otevřeném dopise, jehož adresátem je předseda vlády Andrej Babiš, žádají, aby kabinet nadále nezvyšoval plošně platy... 24.09.2021

„Společný dopis Hospodářské komory a klíčových poskytovatelů péče panu Andreji Babišovi. Rozdělování peněz ve zdravotnictví má svoje pravidla (Dohodovací řízení), ekonomika něco může vydržet, ale ne vše. Peníze zdravotníkům podle kvality práce, a ne podle tabulek! Už nechceme žít v socialismu!“ napsal na svých sociálních sítích Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.„Ukazuje se, že hlavním problémem českého zdravotnictví již nejsou nízké platy a mzdy, jak tomu bylo před několika lety. Naopak, zkušenosti z let 2020-2021 ukazují, že jejich navyšování má opačný efekt, než bychom předpokládali. Zaměstnanci začali žádat o sjednání kratší pracovní doby, protože díky vyšším příjmům preferují více volného času. Opakované navyšování platů a mezd ve zdravotnictví tedy paradoxně může způsobit pokles pracovních kapacit a prohloubit personální krizi,“ stojí v dopise, pod nímž je podepsán Roman Šmucler, ale i Vladimír Dlouhý, předseda Hospodářské komory ČR, předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Illona Hülleová a Vladimír Dvořák, šéf Sdružení soukromých gynekologů ČR.Kromě toho se uvádí, že právě díky plošnému zvyšování platů není možné náležitě ohodnotit klíčové pracovníky. To ve výsledku vede k poklesu motivace pracovníků a tím i snižování kvality zdravotní péče.V závěru dopisu se uvádí, že případné další plošné navýšení platů ve zdravotnictví by bylo „odtržené od ekonomické reality“ zbytku České republiky.Plošné navýšení platů ve zdravotnictví o 10 % přitom žádají odbory i Česká lékařská komora.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

