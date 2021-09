https://cz.sputniknews.com/20210925/afghansti-uprchlici-napadli-americkou-vojacku-na-zakladne-v-usa-15948219.html

Afghánští uprchlíci napadli americkou vojačku na základně v USA

Americká vojenská příslušnice tvrdí, že byla napadena skupinou afghánských uprchlíků, kteří se dočasně nacházejí na vojenské základně ve státě Nové Mexiko... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T11:57+0200

svět

usa

vojáci

afghánistán

Po odchodu z Afghánistánu přijaly USA desetitisíce obyvatel této země, kteří spolupracovali s americkými vojsky anebo patřili do jiných rizikových skupin.Incident, jehož detaily nebyly zveřejněny, vyšetřuje FBI. Velení ujistilo, že ženě byla okamžitě poskytnuta nezbytná pomoc a že na základně byla zesílena bezpečnostní opatření.V USA se nachází první skupina uprchlíků o počtu 37 tisíc lidí. Bílý dům požádal Kongres o peníze, aby mohl přijmout do září příštího roku až 95 tisíc lidí, oznámila agentura AP. Mnozí Afghánci, které se plánuje usídlit v USA, zůstávají zatím v tranzitních táborech na amerických vojenských základnách v zahraničí. Jejich přeprava do Spojených států byla dočasně pozastavena kvůli epidemii spalniček mezi uprchlíky.Začátkem srpna zaktivizovalo hnutí Tálibán* ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu, 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila. V posledních dvou srpnových týdnech probíhala z letiště v Kábulu pod ochranou amerických vojáků masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Šestého září tálibánci oznámili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, do jejíhož čela se postavil Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v době první vlády Tálibánu, a je pod sankcemi OSN od roku 2001.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bancafe Jasně, že ženu napadli a dle nich určitě oprávněně, protože se nechovala jak se má žena chovat dle jejich zvyků a pravidel. Nemohou je potrestat , protože u nás slyším, že mají právo na to aby židli dle svých zákonu, v Německu , Švédsku dokonce soude několikrát neodsoudil muže páchající na ženách násilí, znásilnění, protože tak konali dle svých zvyků.. 0

Pepe Grek verím že ju napadli poriadne a zo včetkých strán ha ha ha ! 0

usa

afghánistán

2021

Zprávy

usa, vojáci, afghánistán