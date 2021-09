https://cz.sputniknews.com/20210925/ale-budou-ale-budou-komuniste-setreli-kulturni-frontu-usilujici-o-jejich-konec-15953773.html

„Ale budou, ale budou!“ Komunisté setřeli kulturní frontu usilující o jejich konec

„Ale budou, ale budou!“ Komunisté setřeli kulturní frontu usilující o jejich konec

Komunistická strana Čecha a Moravy reagovala na video spolku Dekomunizace, který usiluje o to, aby KSČM při letošních volbách nepřekročila pětiprocentní... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T18:56+0200

2021-09-25T18:56+0200

2021-09-25T18:56+0200

česko

volby

andrej babiš

ksčm

politika

herec

poslanecká sněmovna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/647/04/6470454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21e1af241893e6aa11632c2776615fa6.jpg

Mezi zakládajícími členy spolku jsou na internetových stránkách uvedeni Ivan Medek, Ladislav Smoljak, Josef Kudláček, Jan Svěrák, Petr Hrubeš, Filip Štědrý, Ondřej Matyáš, Libor Kleček, Petr Ostrouchov, Michal Gregorini, Kamila Mráčková, David Puš. Jako další členové jsou potom uvedeni Jakub Svěrák, Tomáš Jelínek, Dan Syrový.„Cílem spolku Dekomunizace, z. s. je zbavit Komunistickou stranu a její členy podílu na moci v České republice neustálým nenásilným připomínáním zločinů této ideologie veřejnosti, protože přímo pokračuje ve stopách předlistopadové KSČ a nikdy se od jejích skutků nedistancovala, naopak se k jejímu odkazu na svých akcích zcela nepokrytě nadále hlásí,“ stojí na internetových stránkách spolku.Jako prostředek pro dosahování svých cílů spolek uvádí „poskytování informací dostupnými prostředky, pořádání kulturních a osvětových akcí, které by měly přispívat ke zvýšení právního vědomí naší společnosti“.Spolek Dekomunizace na svém kanálu na sociálních sítích publikoval video s názvem Už nikdy fronty na banány. Jeho hlavním mottem je, že komunisté „letos už nebudou“ po volbách sedět v Poslanecké sněmovně z důvodu příliš malé podpory voličů v říjnových volbách.Na video reagovali příznivci komunistické strany. KSČM na svých sociálních sítích publikovala video, jehož hlavním poselstvím je: „Ale budou! Ale budou!“Předvolební průzkumyPodle předvolebního modelu agentury STEM pro srpen letošního roku by komunisté získali ve volbách 5,8 % volebních hlasů. Pokud by takového volebního výsledku dosáhli i při samotných říjnových volbách, znamenalo by to, že by překročili nutnou 5% hranici a usedli by v poslaneckých lavicích.Podle předvolebního modelu agentury Kantar pro srpen by KSČM ve volbách získala rovných 5 % hlasů. Volby by přitom vyhrálo ANO premiéra Andreje Babiše se ziskem 27 % hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STANu by získaly po 21 % hlasů. Dále by se do Poslanecké sněmovny dostalo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 10 % hlasů a Přísaha, ta by podle průzkumu dostala 6 % hlasů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Havloidi a nepřátele Lidu ČR vytvořili fašistický spolek Dekomunizace - k čertu s nimi !!! 1

Simo Häyhä Komunistická strana je spolu se Sudetoněmeckou stranou nejhorší politická partaj v historii naší země. Je dobře že naše současná společnost stejně jako většina světa komunisty nemůže ani cítit. 0

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, andrej babiš, ksčm, politika, herec, poslanecká sněmovna