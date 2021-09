https://cz.sputniknews.com/20210925/ano-je-jako-chameleon-hamacek-se-pri-kampani-rozjel-15952630.html

„ANO je jako chameleon." Hamáček se při kampani rozjel



Podle názoru lídra ČSSD Jana Hamáčka budou říjnové parlamentní volby referendem o zvyšování daní. Uvedl to v Brně během zahájení horké fáze předvolební...

„Tyto volby jsou referendem o tom, jestli se budou zvyšovat daně všem, nebo jenom těm, kteří na to mají a dneska neplatí skoro žádné,“ uvedl předseda ČSSD. Jeho strana je prý jediná, která usiluje o to, aby bohatší lidé byli zdaněni více. „Je to solidarita bohatších s chudšími, je to solidarita silnějších se slabšími,” dodal.Podle jeho slov to byla právě sociální demokracie, která přinutila „pravicové hnutí ANO“ klást důraz na sociální levicovou politiku.„Hnutí ANO je takový chameleon a je potřeba říci, že jsme to byli my, sociální demokracie, kteří jsme donutili Andreje Babiše a jeho ministry podporovat růst důchodů, zvýšení rodičovské, růst platů ve veřejné sféře,“ myslí si Jan Hamáček.V průběhu předvolební kampaně v Brně vystoupila také úřadující ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle jejích slov měla účast ve vládě s ANO smysl, neboť se například podařilo obnovit proplácení prvních tří dní nemocenské, zvyšovat rodičovský příspěvek či zvyšovat důchody.„Lži kolem Vrbětic“Předseda sociální demokracie Jan Hamáček je přesvědčený, že podstatný podíl na propadu preferencí jeho strany a jeho osobně sehrály nepravdivé informace novináře Janka Kroupy o údajném výměnném obchodě, který chtěl Hamáček v Moskvě provést. Uvedl to v nedávném rozhovoru pro Lidovky.„Pokud vás někdo odstřelí na základě jakýchsi důkazů, které neukáže a publikuje to v nejčtenějším internetovém médiu, to vás jistě poškodí. Mě to stálo dvacet procent podpory veřejnosti,“ prohlásil Hamáček v rozhovoru.Připomněl, že kvůli reportáži redaktora serveru Seznam Zprávy Janka Kroupy, který o výměnném obchodě psal, se obrátil na soud.„Tvrdili, že ukážou nahrávky a svědky. Neukázali ale nic. Ve všech slyšeních ve sněmovně všichni účastníci oné schůzky (na ministerstvu vnitra dne 15. dubna – red.) popřeli, že by se chystal nějaký handl. Podal jsem ve věci civilní žalobu,“ dodal Hamáček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

