Bývalý pracovník ochranky Britney Spears promluvil o jejím sledování

Spearsův obhájce ve středu požádal soud, aby okamžitě odvolal jejího otce z opatrovnictví a jmenoval nového dočasného opatrovníka, dokud nebude opatrovnictví zcela zrušeno. Počátkem září otec hvězdy James Spears podal žalobu na propuštění své dcery z jeho 13leté péče, což ji připravilo o kontrolu nad financemi.„Vlasovův příběh a materiály, které nashromáždil, vytvářejí nejpodrobnější portrét toho, jaký byl život Spears pod opatrovnictvím posledních 13 let," píše deník. Podle Vlasova otec a bezpečnostní firma najatí na její ochranu aktivně sledovali zpěvaččinu komunikaci a tajně pořizovali zvukové nahrávky z její ložnice, včetně jejích rozhovorů s mužem a dětmi.Vlasov řekl, že telefon Britney Spears byl pod dohledem pomocí určitých technických nastavení: účet iCloud na jejím telefonu byl zrcadlen na iPadu. Vlasov byl instruované, aby zašifroval zpěvaččiny digitální zprávy a poslal je jejímu otci a bývalému obchodnímu manažerovi Robinu Greenhillovi. Tímto způsobem mohli sledovat všechny zprávy, hovory FaceTime, poznámky, historii prohlížeče a fotografie.Noviny zdůrazňují že Vlasov své výroky podložil e-maily, zprávami a zvukovými nahrávkami. Bývalý pracovník ochranky poznamenal, že jeho nadřízení mu často říkali, že pro řádnou ochranu zpěvačky jsou nezbytná přísná sledovací opatření a že ona sama chce být pod opatrovnictvím.Neúnavné pozorování zpěvačky podle něj pomohlo některým lidem spojeným s opatrovnictvím, zejména jejímu otci, kontrolovat téměř všechny aspekty jejího života. Zároveň podle otcova obhájce byly všechny jeho činy v rámci pravomocí, které mu soud udělil.V roce 2008 se opatrovníkem Britney stal její otec James Spears. Soud mu svěřil zpěvačku do péče poté, co se dostala do psychiatrické léčebny kvůli problémům s alkoholem a drogami. James Spears měl kontrolu nad životem a financemi své dcery.Na začátku léta tohoto roku se poprvé objevila u soudu a obvinila svého otce ze zneužívání, podle hvězdy byla nucena mluvit proti své vůli, brát psychotropní látky a antikoncepci a neměla přístup na sociální sítě. Život zpěvačky se znovu stal populárním tématem v médiích.Na začátku září podal James Spears žádost o zrušení svého opatrovnictví. Nové soudní líčení v této věci se má konat 29. září. Zatím je Britney stále ještě v péči otce.Zmiňme také, že již před pár týdny se populární americká zpěvačka zasnoubila se svým přítelem Samem Asgharim, se kterým chodí již asi pět let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

