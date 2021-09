https://cz.sputniknews.com/20210925/daniel-craig-ziskal-stejnou-vojenskou-hodnost-kterou-ma-james-bond-15955630.html

Daniel Craig získal stejnou vojenskou hodnost, kterou má James Bond

Anglický herec Daniel Craig získal hodnost čestného komandéra Královského námořnictva Velké Británie. Stejný má jeho hrdina obrazovky - špion James Bond... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

Jmenování je uznáním Craigovy osobní podpory britským ozbrojeným silám a spojuje ho s odkazem vytvořeným pod rouškou fiktivního agenta britské tajné služby.Čestní důstojníci britského námořnictva jsou vyslanci námořnictva, řekl první námořní lord Tony Radakin. Poznamenal, že Craig ve filmech poskytoval bezpečnost Velké Británii během své služby po celém světě. „To je to, co skutečné královské námořnictvo dělá každý den, používá technologii a dovednosti stejným způsobem jako sám Bond," řekl šéf námořnictva.Tato zpráva se objevila krátce před premiérou nového filmu Jamese Bonda s názvem No Time to Die ve Velké Británii. Světová premiéra filmu režiséra Caryho Fukunagy se bude konat 28. září v londýnském Royal Albert Hall. V britských kinech bude film uveden 30. září.Pro Daniela Craiga bude tato role poslední v obraze legendárního špiona. Není čas zemřít, jak zní název v českém překladu, je pátý film herce v této roli.Podle zápletky v novém filmu No Time to Die Bond opustil aktivní službu a užívá si klidného života na Jamajce. Ale klidného života si neužije dlouho.Jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA žádá agenta 007 o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být mnohem složitější, než se očekávalo, a zavede Bonda na stopu tajemného padoucha vyzbrojeného novou nebezpečnou technologií.Ve filmu No Time to Die hrají kromě Craiga také Rami Malek, Lea Seydoux, Ben Ishaw, Naomi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes a další. Film režíroval Cary Fukunaga.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

