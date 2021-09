https://cz.sputniknews.com/20210925/dietolozka-prozradila-co-byste-meli-snidat-po-padesatce-15933965.html

Dietoložka prozradila, co byste měli snídat po padesátce

Dietoložka prozradila, co byste měli snídat po padesátce

Jak stárnete, vaše tělo zažívá spoustu změn v buňkách, svalech a kostech. A i když neexistuje zázračný lék na zastavení těchto změn, můžete změnit své... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T08:34+0200

2021-09-25T08:34+0200

2021-09-25T08:34+0200

zdraví

zdraví

recept

dieta

snídaně

tipy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/13367061_0:73:1921:1153_1920x0_80_0_0_a95f1b44b5f95377e83d55206a777376.jpg

Nejlepší je se změnami začít hned u snídaně. Portál Eat This Not That přináší rozhovor s dietoložkou Amy Goodsonovou, autorkou Příručky sportovní výživy, o snídaních, které by lidé nad 50 let měli jíst, aby zůstali zdraví.Podle Goodsonové je „nejlepší snídaňové jídlo po padesátce cokoliv, co je vyrobené z vysoce kvalitních bílkovin“.Proč je protein po 50 letech tak důležitýBílkoviny jsou důležité v každém věku, ale po padesátce se stávají ještě důležitějšími pro vaše tělo.Podle časopisu The American College of Nutrition může tato ztráta svalové hmoty vést k věcem, jako je ztráta pružnosti kůže a potíže s hojením ran a infekcí.Pokud vás zajímá, kolik bílkovin byste měli ráno sníst, Goodsonová navrhuje asi 25 až 30.Jak můžeme získat dostatek bílkovin na snídani?Pokud si nejste jisti, jaké nejlepší druhy snídaňových jídel s vysokým obsahem bílkovin si můžete v obchodě vzít, dietoložka Goodsonová vám poskytne několik doporučení.Snídaňové potraviny s vysokým obsahem bílkovin se skládají z:„Chcete-li získat 25 až 30 gramů bílkovin, můžete vyzkoušet něco jako dvě vejce s 30 g vašeho oblíbeného proteinu a půl šálku ovesných vloček s ořechy," říká expertka. „Nebo zabalit jeden plátek sýra, 30 g bílkovin, 2 vejce a zeleninu do celozrnné tortilly, nebo přidejte dvě lžíce prášku z arašídového másla do 170 g řeckého jogurtu a müsli s vysokým obsahem bílkovin a půlku banánu,“ dodává.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Genadij . Do toho té krávě vůbec nic není. Ať táhne do chlíva nakrmit... 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, recept, dieta, snídaně, tipy