https://cz.sputniknews.com/20210925/elektromobilita-v-case-energeticke-krize-jisty-zpusob-pro-eu-jak-spachat-ekonomickou-sebevrazdu-15949806.html

Elektromobilita v čase energetické krize? Jistý způsob pro EU, jak spáchat ekonomickou sebevraždu

Elektromobilita v čase energetické krize? Jistý způsob pro EU, jak spáchat ekonomickou sebevraždu

Renomovaný ekonom, člen Katedry ekonomie a managementu na vysoké škole CEVRO Institu, Lukáš Kovanda se v komentáři pro MF DNES věnuje problematice, která je... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T21:59+0200

2021-09-25T21:59+0200

2021-09-25T21:59+0200

česko

eu

sebevražda

elektromobil

lukáš kovanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/334/83/3348389_0:211:2048:1363_1920x0_80_0_0_f372a8d8b816180ee37d51d41d7f8282.jpg

Jedná se o to, že Evropská komise v rámci boje za dosažení uhlíkové neutrality EU v roce 2050 tlačí mimo jiné na zákaz výroby aut s klasickými spalovacími motory, který by platil od roku 2035.Podle ekonoma tato strategie EU vede k její vlastní ekonomické sebevraždě.Kovanda považuje přesvědčení Bruselu o tom, že tímto krokem zachraňuje svět, za mylné.Zdůraznil, že tlak na prosazení elektromobilů vede v EU, a tedy i v Česku, již dnes k výraznému růstu cen energií, ale z celosvětového hlediska nedosáhne ve snižování produkce CO2 prakticky ničeho.Takový stav věcí potrvá do doby, až se podobně nezačnou chovat Číňané, Američané nebo Indové. Jinak se svět změní jen málo.Jediný možný výsledek úsilí Evropské unie podle Kovandy spočívá v tom, že budou trpět její obyvatelé.V této souvislosti odborník upozornil na to, že kompletní přechod na elektromobilitu by při současné úrovni technologického rozvoje učinil individuální dopravu finančně nedostupnou nejen chudým lidem, ale také podstatné části střední třídy.Rovněž poukázal na to, že budou ohroženy miliony pracovních míst napříč EU.Tento týden Kovanda rovněž okomentoval aféru kolem dodávek francouzských vojenských ponorek do Austrálie. Podle něj představitelé Evropské unie mají být rádi, že americké a britské jaderné ponorky mnohem lépe odpovídají cílům bezuhlíkové budoucnosti.Nejvyšší představitelé Evropské unie se ve sporu s anglosaskými zeměmi jednoznačně postavili na stranu Francie. Americkému prezidentovi Joe Bidenovi vyčítají, že své kroky s Evropskou unií nekonzultoval. Kvůli tomu pak Austrálie zrušila obrovskou zakázku na nákup francouzských dieselových ponorek ve prospěch ponorek na jaderný pohon z USA a Británie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210901/poslanec-nacher-se-vysmal-dreen-dealu-kvuli-zacatku-topne-sezony-uz-v-lete-15690320.html

Simo Häyhä Elektromobily by zatím měli být jen doplněk klasických aut se spalovacím motorem. Nicméně Tesla je nejrychleji inovující automobilka na světě takže se ještě může ledacos stát. Mimochodem automobilovému průmyslu vládnou jako všemu ostatnímu Západní země 🇺🇸🇬🇧🇩🇪🇨🇿🇨🇵🇮🇹🚗🚙👍👍👍👍 0

1

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, sebevražda, elektromobil, lukáš kovanda