https://cz.sputniknews.com/20210925/jana-bobosikova-ovladla-vysilani-cnn-prima-news-moderatorka-poradu-se-nestacila-divit-15952018.html

Jana Bobošíková ovládla vysílání CNN Prima News. Moderátorka pořadu se nestačila divit

Jana Bobošíková ovládla vysílání CNN Prima News. Moderátorka pořadu se nestačila divit

Moderátorka a nyní kandidátka za Volný blok Jana Bobošíková přišla do pořadu K věci televize CNN Prima News. Kanonáda začala hned od začátku, kdy obvinila... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T15:31+0200

2021-09-25T15:31+0200

2021-09-25T15:31+0200

česko

eu

andrej babiš

parlamentní volby

jana bobošíková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/936/73/9367336_0:106:1206:784_1920x0_80_0_0_061a30ca32468cf1cd41b41d92d243fe.jpg

Bobošíková hned ze začátku rozhovoru přistihla moderátorku při šíření nepravd. Pracovnice televize totiž o kandidátce Volného bloku uvedla, že se posledních 13 let snaží o návrat do vysoké politiky.„Paní redaktorko, když dovolíte, já jsem opravdu ráda přijala pozvání do CNN Prima News, ale neočekávala jsem, že ten úvodní vstup začne jasnou nepravdou. Vy říkáte, že se 13 let snažím vstoupit do vysoké politiky. Prosím, to vůbec není pravda. Já jsem naposledy kandidovala ve volbách v roce 2013 a nyní jsem 8 let vůbec neusilovala o žádný politický post, takže abychom byli přesní, můj mandát europoslankyně skončil v roce 2009 a poté jsem se 4 roky snažila o voličskou přízeň. Pak jsem byla 8 let úplně mimo politiku,“ reagovala na slova moderátorky pořadu Jana Bobošíková.V následném hovoru o jejích politických prioritách uvedla, že je nutné, aby „ČR byla suverénní zemí, že je třeba, abychom měli vyrovnaný rozpočet, a že je nutné, abychom se bránili proti migrační krizi, a také že je nutné, aby Česká televize patřila koncesionářům, nikoliv jejím zaměstnancům“.Motivací pro vstup do politického života pro Janu Bobošíkovou bylo, jak uvedla, „postupné zadlužování a hlavně postupná ztráta svobod a také touha říkat občanům, co se děje v Evropské unii, a napomoci k tomu, abychom z EU odešli“.Kandidátka usiluje o vstup do Poslanecké sněmovny v rámci hnutí Volný blok jako nezávislá kandidátka. Předseda hnutí Lubomír Volný je odvážný člověk, který se nebojí mluvit o věcech tak, jak jsou a nebojí se jít se svojí kůží na trh, myslí si.Došlo i na to, jak si Jana Bobošíková představuje Českou republiku a fungování Evropy. „Malý, ale silný stát, žádná Lisabonská smlouva, vystoupení z EU, žádná společná azylová politika, žádná společná sociální evropská politika, žádná společná zdravotní politika EU,“ zmínila.„Šašek von der Leyenová“Na závěr pořadu Jana Bobošíková naložila prezidentce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podle jejích slov „je za šaška“.„Poslední zahraničně politické kroky Evropské unie vypovídají o jediném: Paní Leyenová by si měla nasadit šaškovskou čepici s rolničkami a někam se schovat pod zem. Patnáctého září paní Leyenová seznámila všechny ve svém projevu, že se budeme podílet na ochraně bezpečnosti Tichomoří. Tentýž den podepsaly Spojené státy, Austrálie a Velká Británie pak ohledně Tichomoří, o kterém paní Leyenová nevěděla vůbec nic. Takže, ona je opravdu za šaška,“ řekla v závěru rozhovoru kandidátka Volného bloku.„Razantní změny“„Pokud se jako Volný blok budeme na vládě podílet, k razantním změnám dojde okamžitě: Česká republika přestane podporovat neziskové nevládní organizace, financované ze zahraničí. Odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace. Přestaneme se podílet na ozbrojeném „vývozu“ liberální demokracie a vystoupíme ze Severoatlantické aliance. Budeme usilovat spolu s Velkou Británií o obnovení původního významu Evropského sdružení volného obchodu. Zastavíme státní podporu cenzury halící se do hesla „boj s desinformacemi“, a veškerou finanční i politickou podporu údajným „bojovníkům s desinformacemi a fake news“, kteří jsou velmi často sami autory lží a hoaxů. A v neposlední řadě Ústavně vyloučíme politický islám ze vstupu do soutěže politických stran,” prohlásila ve včerejším rozhovoru pro Sputnik spolupracovnice Jany Bobošíková ekonomka Hana Lipovská, která je rovněž kandidátkou Volného bloku.Ekonomka v rozhovoru dále uvedla, že podle jejího názoru členství země v Evropské unii samu Českou republiku výrazně poškozuje.„Znamená pro nás ztráty hospodářské, když se musíme podílet na nesmyslných a neefektivních projektech, když nás Unie v rámci plánu Next Generation nutí k zadlužení ve výši 180 miliard korun nebo když si máme zničit náš průmysl a pracovní místa kvůli Green Dealu. Ničí naši kulturu a naše hodnoty, třeba když nám vnucuje LGBTIQ+ ideologii. Ničí naše tradiční dobré mezinárodní vztahy, když se snaží nadřadit vlastní chaotickou a proměnlivou zahraniční politiku naší české diplomacii,“ řekla vlivná ekonomka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210925/pirat-bartos-proti-muslimske-evrope-kdo-mu-sedne-na-lep-15950084.html

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, andrej babiš, parlamentní volby, jana bobošíková