https://cz.sputniknews.com/20210925/jizni-korea-obnovila-rekord-v-poctu-onemocnenych-covidem-19-za-24-hodin-15948070.html

Jižní Korea obnovila rekord v počtu onemocněných covidem-19 za 24 hodin

Jižní Korea obnovila rekord v počtu onemocněných covidem-19 za 24 hodin

Jižní Korea ve středu odhalila 3 273 nových případů covidu-19 za jediný den, což je rekordní ukazatel denního nárustu nemocných od začátku pandemie, uvedla... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T09:39+0200

2021-09-25T09:39+0200

2021-09-25T10:23+0200

svět

jižní korea

covid-19. pandemie koronaviru pokračuje

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/15948045_0:223:2390:1567_1920x0_80_0_0_0a05d9df341be5d0b4ba3de54f1e2190.jpg

Předchozí rekord 2 223 nakažených za den byl stanoven 11. srpna.Z nových případů je 3 245 lokálních a 28 jsou lidé, kteří přijeli ze zahraničí. 1 217 případů je zaregistrováno v Soulu, dalších 1 094 v centrální provincii Kjonggi. Celkově se v Jižní Koreji nakazilo již 298 402 lidí, vyléčeno bylo přes 266 tisíc nakažených. Za poslední den zemřelo sedm pacientů, celkem v Koreji koronavirus nepřežilo 2 441 nakažených.Od 1. července země zavedla nový systém čtyř úrovní dodržování sociální vzdálenosti, které by měly zmírnit protikoronavirová opatření. Ale na pozadí růstu počtu nakažených Soul, provincie Kjonggi a Inčchon nejen, že odložily zmírnění opatření, ale nakonec zavedly nejtvrdší čtvrtou úroveň systému, která již byla několikrát prodloužena a aktuálně platí do 3. října. Ve většině dalších regionů platí třetí úroveň.Každodenní nárůst nakažených v Jižní Koreji neklesal a dodnes se pohyboval v rozmezí 1 500-2 500 za den nehledě na to, že první dávku vakcíny dostalo již přes 73 procent obyvatelstva. Očkování má dokončeno 44,8 obyvatel Jižní Koreje. Nárůst nakažených je vysvětlován ukončením svátku chuseok, kdy je volno a Korejci ho slaví v rodinném kruhu.Obnovení přerušených komunikačních linekV roce 2020 přerušené komunikační linky mezi Jižní Koreou a Korejskou lidově demokratickou republikou byly na konci července obnoveny na základě dohody lídrů obou zemí, uvedla administrativa prezidenta Korejské republiky.Podle informací úřadu bylo spojení naladěno poprvé za 14 měsíců, všechny komunikační linky byly přerušeny 9. června 2020. Odpovídající orgány obou států první telefonát provedly v 10:00 (03:00 SEČ).Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/ceske-bezpecnostni-urady-varovaly-pred-spiony-na-univerzitach-15939289.html

https://cz.sputniknews.com/20210727/jizni-korea-a-kldr-obnovily-prerusene-komunikacni-linky-15277970.html

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin, něktrými nazývaný blbec nebo moula, nejčastěji vystupující pod značkami Kosmo Olin nebo matematických značek, v tom mám jasno: Všem jejich diskžokejům jsem poslal svá VIP tanga značky Olin, ovšem napuštěná indickým covidem. S nápisem v korejštině: Jsme putovní tanga. 1

marcus smith Jsem tu, abych prozkoumal nejbezpečnější a nejúžasnější léčbu herpesu. Byl jsem pozitivní na smrtící virus zvaný Herpes po dobu 5 let, ztratil jsem naději. Dokud jsem nehledal online, abych zjistil a vzdělával se v léčbě viru herpesu, a viděl online svědectví Dr. Nelsona o tom, jak mnoho lidí léčí HERPES, HIV a AIDS. Rozhodl jsem se tedy kontaktovat lékaře, kontaktoval jsem ho, aby zjistil, jak mi může pomoci, a on mi řekl, že mi pomůže s přírodními bylinkami, které produkuje. A oni mi to doporučili, použil jsem medicínu jako nástroj a vyléčil jsem se. a byl jsem uzdraven! Je to opravdu jako sen, ale teď jsem tak šťastný! Proto jsem se rozhodl k tomu přidat další komentáře, abych zachránil více lidí, jako jsem já! A ujistil jsem vás, že pokud použijete jeho přírodní bylinky, má také lék, který dokáže vyléčit také všechny druhy nemocí. Můžete ho kontaktovat na @EMAIL; drnelsonsaliu10@gmail.com / WHATSAPP @ + 14436204203Jsem tu, abych prozkoumal nejbezpečnější a nejúžasnější léčbu herpes 1

2

jižní korea

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jižní korea, covid-19. pandemie koronaviru pokračuje