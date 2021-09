https://cz.sputniknews.com/20210925/kdyz-rychla-zmena-nazoru-nevadi-klus-ze-suv-presedl-do-luxusni-tesly-a-podporil-stoupence-grety-15952220.html

Když rychlá změna názorů nevadí. Klus ze SUV přesedl do luxusní Tesly a podpořil stoupence Grety

Když rychlá změna názorů nevadí. Klus ze SUV přesedl do luxusní Tesly a podpořil stoupence Grety

Server Expres připomíná, že v pátek v poledne se na pražském Malostranském náměstí sešly stovky lidí, kteří zde protestovali proti klimatickým změnám. Kromě... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T15:03+0200

2021-09-25T15:03+0200

2021-09-25T15:03+0200

česko

tesla model s

tomáš klus

protest

greta thunbergová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/786/43/7864375_0:0:2357:1325_1920x0_80_0_0_b718e6877559a4b21939db86227725d8.jpg

Publikace připomíná, že ještě nedávno Klus jezdil v obřím SUV a na obědy chodil do fast foodu. Teď se ale aktivně hlásí jako „ochránce planety“.Zpěvák se mladým lidem omluvil za současnou vládu, a to na akci, kterou pořádalo celosvětové ekologické hnutí Fridays for Future (FFF), jehož hlavní tváří je Greta Thunbergová.„Čau lidi, já jsem vložka,“ prohlásil Klus ve snaze parodovat premiéra Andreje Babiše a jeho nedělní pozdrav národu.„Přišel jsem, protože vám chci moc poděkovat za to, že vám není jedno, co vás čeká. Jde především o vás. Chci vám říct, abyste se nenechali odradit, abyste se nebáli být slyšet. Chci vám popřát, aby se toto hnutí pro klima stalo in. Vy máte v moci sociální sítě, proměňte je v nástěnku klimatické změny, já bohužel nemám hezká prsa a nejsem zase tak vtipný, abych na TikToku předváděl prdění do hrnce. Když to zkouším, velké sdělení tam není, mezi vámi a ve vaší bublině to půjde,“ adresoval výzvu protestujícím Klus.Následně známý písničkář udělal několik fotek s fanoušky a v doprovodu jednoho ze svých přátel zmizel z náměstí. Pak nasedl do zbrusu nového vozu značky Tesla a odjel.Publikace připomíná, že to není tak dlouho, co známý zpěvák na výlety střídal bílou dodávku a obří SUV, přičemž ani jedno z aut rozhodně nepatří mezi ekologicky šetrná vozidla.Bez zmínky se neobešlo ani to, že fotografové Expresu zachytili Kluse s manželkou a dětmi na odpočívadle na dálnici D1. Uvádí se, že z výše zmíněné dodávky si to Tomáš s rodinou štrádoval do McDonaldu.Je pozoruhodné, že boj o ochranu klimatu není jediné téma, které zajímá písničkáře.V srpnu se Klus na sociálních sítích pustil do odvážného tématu. Nakousl totiž otázku migrace a přijímání migrantů, zejména to, jak se k této věci staví Češi. Lidé mu to však ve svých reakcích pořádně „vytmavili“.„Proč se Češi bojí lidí prchajících před válkou?“ napsal zpěvák na sociálních sítích.Když však tuto otázku sdílel, strhla se doslova bouře. Lidé jeho postoj nechápali a uváděli, že věc překrucuje či zjednodušuje. Spousta z nich se pak Tomášovi snažila vysvětlit, proč mají Češi takový názor, jaký mají.„My se nebojíme lidí prchající před válkou. Historie Evropany naučila, že přijmout sem lidi s jinou kulturou odmítající se přizpůsobit té naší, našim tradicím, zvykům a respektování zákonů, se nám vždy vymstilo,“ zaznělo.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/v-praze-se-demonstrovalo-za-klima-nechybela-anna-sabatova-15946577.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/greta-thunbergova-se-objevila-na-obalce-prvniho-vogue-scandinavia-15431367.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tesla model s, tomáš klus, protest, greta thunbergová