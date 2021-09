https://cz.sputniknews.com/20210925/lavrov-snahy-nekterych-zemi-militarizovat-internet-jsou-novou-globalni-vyzvou-15956310.html

O summitu demokracií, právu na sebeurčení a novém heštegu. Lavrov mluvil na Valném shromáždění OSN

Mezi globálními výzvami jsou i snahy některých zemí militarizovat internet, prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov během Valného shromáždění... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

„Mezi novými globálními výzvami a hrozbami je i snaha některých zemí militarizovat internet, zahájit závod v kybernetickém zbrojení. Rusko vystupuje za jednání na půdě OSN o cestě k zajištění mezinárodní informační bezpečnosti,“ řekl Lavrov.Právo na sebeurčeníZápadní země zapomínají na právo národů na sebeurčení, když se rozchází s jejich zájmy, řekl dále ve svém vystoupení na Valném shromáždění OSN Sergej Lavrov.Ruský ministr zahraničních věcí uvedl, že „pořádek založený na pravidlech“ stojí na „dvojitých standardech“ v zemích Západu. „Když je to pro Západ výhodné, tak se právo národů na sebeurčení bere jako absolutní,“ prohlásil a jako příklad, kdy bylo geopoliticky pro Západ toto právo výhodné, uvedl Kosovo. Právě Kosovo označil za „uměle vytvořený stát“.„Používání jednostranných restriktivních opatření podkopává prerogativa Rady bezpečnosti a jde proti nedávným výzvám generálního tajemníka OSN na jejich pozastavení, alespoň na dobu pandemie,“ dodal Sergej Lavrov.Uznávání vakcínSergej Lavrov ve svém vystoupení také uvedl, že ruská strana vystupuje za vzájemné uznávání vakcín proti novému koronaviru.„Jsme různí, ale to by nám nemělo překážet v tom, abychom pracovali na blaho našich národů a celého lidstva,“ dodal.Lavrov také navrhl začít používat nový hešteg: #NašePravidlaChartaOSN.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Rusko vyhrálo, má tři velké Sergeje, Lavrova, Šojgu a Sobjanina, můžeme jen závidět. 11

neutral sk Boh nás opatruj pre tupostrelcami tvojho rozmeru hade 8

6

