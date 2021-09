https://cz.sputniknews.com/20210925/lavrov-spesny-odchod-vojaku-usa-a-nato-z-afghanistanu-nebyl-promyslen-15955470.html

Lavrov: Spěšný odchod vojáků USA a NATO z Afghánistánu nebyl promyšlen

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že rychlý odchod vojáků USA a NATO z Afghánistánu byl proveden bez toho, aniž by bylo myšleno na důsledky. Zůstalo... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-25T19:56+0200

2021-09-25T19:56+0200

2021-09-25T19:56+0200

„Bohužel, poslední odchod, označíme to tak, vojsk Spojených států a dalších zemí NATO byl proveden bez jakéhokoli myšlení na důsledky, a následky, jak víte, spočívají v tom, že v Afghánistánu zůstalo velmi mnoho zbraní,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.Lavrov také prohlásil, že na nynější etapě zatím není nutné rušit sankce Rady bezpečnosti OSN proti tálibáncům (organizace zakázána v Rusku).V souvislosti s hnutím Tálibán Sergej Lavrov dodal, že zatím nepožádalo, aby mu byla poskytnuta možnost mít v Moskvě svého velvyslance.Podle jeho slov otázka o mezinárodním přiznání této organizace zatím nebyla iniciována nikým ze světových hráčů. Rusko se bude řídit tím, až dostane požadavek na umístění velvyslance do hlavního města.Ruský ministr zahraničí na tiskové konferenci rovněž hovořil o tématu víz pro ruské diplomatické pracovníky. Podle jeho slov řada z nich zatím nedostala víza Spojených států amerických, aby mohli se svojí delegací cestovat na Valné shromáždění OSN. Moskva bude trvat na dodržování povinností ze strany USA, dodal.Převzetí zeměZačátkem srpna aktivizovalo hnutí Tálibán ofenzívu na vládní síly v Afghánistánu, 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila. V posledních dvou srpnových týdnech probíhala z letiště v Kábulu pod ochranou amerických vojáků masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Šestého září tálibánci oznámili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, do jejíhož čela se postavil Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí v době první vlády Tálibánu, a je pod sankcemi OSN od roku 2001.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

