Nadešel čas zahájit debaty. Řecký premiér prohlásil, že Evropa potřebuje strategickou autonomii

Evropa potřebuje strategickou autonomii a evropský obranný svazek, domnívá se řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Z tribuny OSN Mitsotakis prohlásil, že chce-li... 25.09.2021, Sputnik Česká republika

„Řecko věří v mnohastranný přístup k našim složitým globálním výzvám dneška. Pevně věřím také v naprostou nutnost strategické autonomie Evropy. Nedávné události jasně ukázaly, že musíme být připraveni a schopni dělat více jako Evropané samostatně. Nesmí se to dělat na účet našich transatlantických styků,“ prohlásil Mitsotakis.Podle jeho slov, chce-li se Evropa stát nejen ekonomickou, ale i geopolitickou velmocí, je načase zahájit vážné debaty. „A země, které si nejvíce přejí pokrok, to mohou dělat rychlejším tempem,“ řekl.Domnívá se, že strategické zájmy ve východním Středomoří, na Blízkém východě a v Sahelu, nutí Evropany k tomu, aby řešili tento problém neodkladně.„Protože budou mise tam, kde nebudou zastoupeny NATO ani OSN, ale musí být EU,“ řekl Mitsotakis.Otázka založení vojenského svazku se začala v EU aktivně posuzovat poté, co USA oznámily formování v indicko-tichomořském regionu obranného partnerství AUKUS za účasti Austrálie a Velké Británie. Nespokojenost s vytvořením AUKUS vyjadřuje Francie, která přišla o mnohamiliardovou smlouvu na dodávky jaderných ponorek do Austrálie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Mir Pan premiér se mýlí. On totiž nadešel NEJVYŠŠÍ ČAS. 0

Silvie Dlabu na to, co potřebuje Evropa (BTW, velmocí se nikdy nstane), ale Česko potřebuje Czexit. S bruselskými škůdci není o čem debatovat. 0

